У Луганській області Тимошенко побачила «себе» залитою фарбою

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ порушив свій же кодекс чесного ведення виборчої кампанії 2010 року вже на другий день після того, як підписав документ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби БЮТ.

За повідомленням прес-служби, вночі в місті Ровеньки Луганської області, яке сьогодні в рамках робочої поїздки відвідує прем’єр-міністр України, прибічники Партії регіонів на 4 автомобілях залили фарбою біл-борди Юлії ТИМОШЕНКО. «На пам’ять» про себе на кожному щиті вони залишили блакитні стрічки. Біл-борди інших кандидатів у Президенти не постраждали”, - заявляє прес-служба

Правоохоронні органи затримали зловмисників та порушили кримінальну справу.

Прес-служба БЮТ звертає увагу на “цинізм, з яким Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре обманює український народ. ЯНУКОВИЧ нахабно закликає кандидатів у Президенти чесно вести виборчу кампанію, в той час як вся його агітація, в тому числі телевізійна та радіореклама, побудована винятково на огульній, неправдивій критиці Юлії ТИМОШЕНКО. Так само чинять і численні «технічні кандидати» ЯНУКОВИЧА, включно із чинним Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, який перетворився на ВІП-агітатора двічі судимого лідера опозиції”.