Черновецькому терміново знадобилися газонокосарки?

Незважаючи на дев’ятиградусний мороз, Черновецький планує закупити газонокосарок на 10 мільйонів гривень. Про це заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи Пропозиції щодо корегування Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2009 рік.

За інформацією опозиційного політика, відповідне розпорядження вже підготовлене чиновниками Черновецького.

«При цьому значні кошти заплановано зняти з інших важливих для міста напрямків. Наприклад, більше 8 мільйонів гривень – із капіталовкладень у Дарницьке лісопаркове господарство, а саме – з будівництва пожежного депо та двох лісових кордонів», - зазначив Дмитро Андрієвський.

Крім того, за словами депутата, 800 тисяч гривень знімається з реконструкції парку «Юність», 700 тисяч – із реконструкції парків біля кінотеатру «Тампере», 875,6 тисячі гривень – зі скверу по вулиці Мартиросяна.

«Ці кошти перерозподіляються «у зв’язку з неможливістю їх освоєння». Виникає питання: чому за 10 місяців року не були проведені відповідні роботи з реконструкції та благоустрою зелених зон? І чому серед зими купівля газонокосарок чи іншої спеціальної техніки для догляду за об’єктами зеленого господарства стала актуальнішою, ніж будівництво пожежного депо?» - підкреслив Дмитро Андрієвський.

На його думку, в умовах кризи корегування бюджету має бути максимально виваженим та професійним.

«Замість того, щоб пропонувати масові скорочення працівників освіти та культури, головне фінансове управління могло б спрямувати неосвоєні кошти на потреби бюджетників. Це покращило б ситуацію у Києві значно ефективніше, ніж нові газонокосарки», - наголосив Дмитро Андрієвський.