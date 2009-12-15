Гриценко зрозумів, що за холод в квартирі йому мають доплатити

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО закликає громадян не залишатися байдужими до проблем житлово-комунального господарства, які держава упродовж десятків років неспроможна вирішити.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика , про це А.ГРИЦЕНКО заявив у Рівному.

На його переконання, для вирішення проблем житлово-комунального господарства потрібно передати ресурси місцевій владі; на найвищому рівні – встановити прозору систему власності підприємств життєзабезпечення; та об’єднувати зусилля самих громадян для наведення порядку у власних домівках.

Аналізуючи проблеми вітчизняного ЖКГ, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що у цій сфері “десятиліттями нічого не робиться”.

“В будь-якому питанні мова, перш за все, має йти про мораль і відповідальність. Те ж саме стосується і сфери житлово-комунального господарства, проблемами якої ніхто не займався”, - сказав він.

Політик вважає, що треба встановити прозору систему власності в державі, щоб власники підприємств життєзабезпечення (водоканалів, обленерго тощо) були відомі. “Віддавши стратегічні об’єкти через процедуру приватизації, держава втратила контроль і під час якогось лиха чи аварії навіть не знає, з кого питати”, - констатував кандидат у Президенти.

Він наголосив, що запропонував у своїй виборчій програмі запровадження “прозорої системи власності на все, щоб стало зрозуміло: кому належить підприємство і з кого потрібно питати, якщо щось йде не так”. “Саме тоді можна буде прослідкувати, куди йдуть гроші, які ми платимо за комунальні послуги. І також вимагати належного рівня їхнього забезпечення”, - переконаний політик.

А.ГРИЦЕНКО також вбачає необхідність передати місцевій владі більше повноважень та ресурсів, аби вона була спроможна вирішувати проблеми людей, у тому числі – в комунальній сфері. Він зазначив, що саме задля цього вніс на розгляд парламенту чотири законопроекти, які, за його словами, збалансують систему вдали, аби “вона не стояла до гори ногами”.

“Влада і ресурси мають бути там, де вони ближчі до людей”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він також закликав самих громадян не залишатися байдужими до проблем ЖКГ, адже має власний позитивний і корисний досвід реалізації таких ініціатив.

“Нам вдалося зібрати мешканців нашого будинку і домовитися про спільне встановлення лічильників. Виявилося, що за воду ми переплачували у 6 разів. Потім заміряли температуру і з’ясувалося, що це не ми маємо платити, а нам – доплачувати за те, що у квартирах недостатня температура”, - розповів А.ГРИЦЕНКО.