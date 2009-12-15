Королевська попередила чиновників: хабарів буде менше
ВР полегшила життя підприємцям
Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА позитивно оцінила прийняття Верховною Радою закону про спрощення ведення бізнесу в Україні.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету з посиланням на слова депутата.
|Наталя Королевська
Голова парламентського комітету підкреслила, що цей закон істотно поліпшить бізнес-клімат в Україні і стане добрим стимулом для малого і середнього бізнесу.
Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила сподівання, що закон буде підписаний Президентом.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні».
За прийняття в цілому закону проголосували 349 народних депутатів із 432, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом також закріплюється практика довгострокової оренди державного і комунального майна терміном не менше 5 років.