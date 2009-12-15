Королевська попередила чиновників: хабарів буде менше

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА позитивно оцінила прийняття Верховною Радою закону про спрощення ведення бізнесу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету з посиланням на слова депутата.

За її словами, прийняття цього закону комплексно вирішує ряд проблем підприємницької діяльності: «Знижуються вимоги до мінімального статутного фонду, скорочується кількість ліцензійованої діяльності, збільшуються терміни дії ліцензій». За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, закон вводить в дію принцип «мовчазної згоди», який поставить крапку на практиці нескінченного розгляду звернень підприємців з боку чиновників. «Хочу попередити чиновників: брати хабарі за видачу дозволів тепер не вийде», - заявила вона.

Голова парламентського комітету підкреслила, що цей закон істотно поліпшить бізнес-клімат в Україні і стане добрим стимулом для малого і середнього бізнесу.

Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила сподівання, що закон буде підписаний Президентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні».

За прийняття в цілому закону проголосували 349 народних депутатів із 432, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом також закріплюється практика довгострокової оренди державного і комунального майна терміном не менше 5 років.