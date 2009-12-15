Литвин: саме політики винні у корупції в судах

Кандидат у Президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН впевнений, що судова система має стати вільною від впливу політичних та бізнесових угрупувань.

Про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Луцьку, повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.

“Кожен громадянин незалежно від статків має відчувати, що його права будуть захищені по справедливості – у цьому сенс судової реформи», - сказав В.ЛИТВИН. Він наголосив, що «саме політики винні у корупції у судах, оскільки вони примушують суддів виконувати рішення на їхні замовлення”. За його словами, нарешті потрібно припинити практику, коли державні очільники примушують суддів виконувати вигідні їм рішення.

«Для забезпечення дійсно справедливого правосуддя необхідно організувати виборність суддів громадою тієї території, де вони здійснюватимуть судочинство», - впевнений В.ЛИТВИН. При цьому, додав він, необхідно налагодити відбір кандидатів лише серед людей, які отримали відповідну освіту.

Голова ВР також переконаний, що суди повинні розглядати питання виключно тієї території на якій розташовані вони самі, аби певні особи не шукали «свій» суд та «свого» суддю для прийняття зручного рішення».

«Головне і визначальне - має бути повністю деполітизована, департизована і декомерціалізована діяльність правоохоронних і судових інститутів. Загалом треба всю українську владу повернути виключно у правове поле, у річище Конституції», - додав він.