Тігіпко: уряд банально прокручує гроші неугодних Тимошенко бізнесменів

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО звинувачує уряд у дискредитації приватизаційних конкурсів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи, зокрема, ситуацію з неповерненням заставних коштів, внесених учасниками конкурсу з продажу Одеського припортового заводу.

«Якщо мета уряду - назавжди відвадити інвесторів від участі у конкурсах з приватизації держмайна, то чогось кращого годі й придумати», - зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, «уряд банально прокручує гроші неугодних Юлії ТИМОШЕНКО бізнесменів, посилаючись на різні причини». Політик переконаний, що і без того низька довіра інвесторів до української приватизації після таких дій уряду впала до нуля.

«Вибірковий підхід до інвесторів, незаконне користування їхніми грішми руйнує саму ідею приватизаційного конкурсу, перетворюючи його на спосіб легалізації незаконного продажу активів «своїм» та інструмент покарання «чужих». Дискредитуючи приватизаційні конкурси, влада прирікає країну на економічне животіння», - заявив С.ТІГІПКО.

Як повідомлялося, наприкінці вересня конкурс з продажу ОПЗ був зірваний, після чого до 10 жовтня Фонд держмайна зобов`язаний був повернути заставні кошти усім трьом претендентам на підприємство. Однак гроші віддали тільки «Сибур Холдингу» – дочірній компанії російського «Газпрому». Минулого тижня Господарський суд Києва зобов`язав Фонд держмайна повернути заставу в 400 млн. грн. компанії «Фрунзе-Флора», пов’язаній з підприємцем Костянтином ГРИГОРИШИНИМ. Аналогічний позов проти ФДМ подала і компанія «Нортіма».