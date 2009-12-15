ПР придумала карантин, щоб не пустити людей до Тимошенко?
Бала коментує рішення ВР
Партія регіонів допустила небезпечну з погляду технології помилку, не підтримавши виділення необхідних коштів на боротьбу з епідемією грипу.
Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі директора Агентства моделювання ситуацій Віталія БАЛИ.
«Результати такої помилки вони відчують уже найближчим часом, і не де-небудь, а в себе у вотчині – на Донбасі», - зазначив експерт, нагадавши, зокрема, про запровадження карантинних заходів у Луганській області.
|Віталій БАЛА
На його думку, «технологи ЯНУКОВИЧА допустили небезпечну помилку, пішовши на повідку у ЮЩЕНКА, прагнучого будь-якою ціною ускладнити життя ТИМОШЕНКО. Проте якщо для нього політична доля вже вирішена, то ЯНУКОВИЧУ такі помилки можуть «вилізти боком».
Також В.БАЛА вважає, що у запровадженні карантинних заходів у Луганській області у день, коли туди приїжджає прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО, можна також угледіти технологію ПР, спрямовану на зниження активності виборців, бажаючих поспілкуватися з главою уряду.
«Розрахунок місцевих креативників цілком зрозумілий – запровадження карантину мало відлякати рядових виборців від масових зустрічей з ТИМОШЕНКО. Проте механізми реалізації цього проекту настільки непродумані, що можна говорити про його неспроможність і безглуздість», - сказав експерт.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Верховна Рада прийняла зміни до закону про державний бюджет на 2009 рік, передбачивши виділити 608 млн. грн. на боротьбу з грипом.
За це рішення проголосували 246 народних депутатів із 432 зареєстрованих у сесійному залі. Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів, а з фракції НУ-НС за це рішення проголосувало тільки 45 народних депутатів.