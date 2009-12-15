Ульянченко: відсутність бюджету – катастрофа для країни

Президента України турбує ситуація з бюджетом. Про це в інтерв’ю представникам дніпропетровської преси сьогодні повідомила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко

«Те, що Україна до Нового року не має бюджету – це катастрофа для країни», - заявила Ульянченко.

Вона наголосила, що в руках коаліції є всі інструменти бюджетного процесу – свій прем’єр, спікер, навіть голова бюджетного комітету, - однак досі немає ані бюджету, ані хоча б бюджетної резолюції. «Складається враження, що уряд зацікавлений у бюджетному хаосі», - відзначила Ульянченко.

Глава СП звернула увагу на те, що неприйняття бюджету може поставити під сумнів і фінансування виборів. У цьому контексті вона нагадала, що доопрацювання вимагає і закон про вибори, адже у чинній редакції він створює можливості для фальсифікацій.

«Крім того, тривогу викликає той факт, що українське суспільство за рік не почуло жодного звіту про виконання бюджету, особливо враховуючи, що кошти розподіляються урядом у ручному режимі», - додала вона.

Ульянченко також констатувала, що сьогодні влада в Україні розбалансована. «У державному механізмі потрібно проводити капітальний ремонт», - підкреслила Глава СП. Вона також відзначила, що «в українському парламенті є багато неукраїнської еліти, яка працює на неукраїнський інтерес» і засудила спроби політичних еліт розколювати суспільство перед виборами, спекулюючи на питаннях мови, безпекової політики тощо.

Ульянченко наголосила на тому, що Віктор Ющенко як Президент робить все для об’єднання української нації, розвитку нашої мови, духовності, свободи слова та вибору. Вона також нагадала про досягнення Ющенка ще на посаді прем’єра – зокрема зауважила, що саме він врятував Україну від дефолту, скасував бартерні схеми, виплатив борги перед населенням та провів низку реформ. «І він ніколи не казав, що хтось заважає йому працювати», - підкреслила глава Секретаріату Президента.