Королевська стверджує, що виборчі штаби ПР на Донбасі охопила паніка

Керівник виборчої кампанії Юлії Тимошенко на Донбасі, народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА стверджує, що «штаби Партії регіонів на Донбасі охопила паніка». Як заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА журналістам, «представники Януковича на Донбасі, позбувшись підтримки низки політичних груп впливу і монополії на роботу з виборцем, намагаються надолужити упущене чорним піаром і деструктивними маніпулятивними технологіями». Як передає кореспондент УНІАН, Н.КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи протидії зустрічам прем`єр-міністра Тимошенко з жителями Луганщини, заявила, що «в хід йдуть аморальні заяви, відверта брехня та безпідставні звинувачення в усіх мислимих і немислимих гріхах».

«Наші опоненти, – сказала вона, – у спробах повернути собі політичну монополію в регіоні, без якої вони не звикли вести кампанію і не вміють фальсифікувати вибори, вдаються до найбільш аморальних, жорстких деструктивних технологій. Наша команда стикається з цим на кожному кроці – від процесу «обробки» наших членів комісій, до маніпуляцій в інформаційному просторі».