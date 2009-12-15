Яценюк: якщо Тимошенко треба попрати, я куплю їй пральну машинку

Кандидат у Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає заяву Юлії ТИМОШЕНКО щодо підтримки в другому турі Віктора ЮЩЕНКА, якщо він туди вийде з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, “політтехнологічним кроком з метою привернути голоси виборців Західної України”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він наголосив, що це було сказано “на території Західної України за порадою її політичних технологів”.

“Для того, щоб знову сказати: ми разом, ми – демократи. Це хто демократка? ТИМОШЕНКО – демократка? Це якесь нове визначення демократії», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що «країна повинна вийти з цього замкненого кола. “Тому нехай припиняють ці ігри, бо кожен піде на вибори самостійно», - підкреслив він.

«Моя порада Юлії Володимирівні – не треба так переживати, що вона програє президентську кампанію”, - сказав А.ЯЦЕНЮК. “Ще пострілу не було, а вона вже впала», - зазначив він, коментуючи заяву Юлії ТИМОШЕНКО про те, що вона “готова прати білизну в штабі Віктора ЮЩЕНКА”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «це у них така гра, вона продовжується вже останні п’ять років: спочатку сваряться, щоб максимально віддерти один в одного частину електорату, а потім, коли бачать, що хтось програє, знову починають об`єднуватися. То, може, вже закінчиться ця гра?». Він додав, що «якщо треба попрати, я куплю їй пральну машинку».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 14 грудня в інтерв‘ю Львівському телебаченню запевнила, що у разі невиходу до другого туру виборів підтримає кандидата від демократичних сил, «незважаючи на історію наших стосунків».

«Я хочу наголосити, що у другому турі треба думати про Україну. Якщо я не буду у другому турі, то я однозначно підтримаю кандидата від демократичних сил, незважаючи на історію наших стосунків», - стверджує Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким кандидатом Ю.ТИМОШЕНКО бачить Віктора ЮЩЕНКА і проілюструвала готовність підтримати демократичного кандидата своєю фразою, сказаною у 2004 році. «Знову нагадаю сказане у 2004 році - я готова прати білизну у штабі Президента ЮЩЕНКА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.