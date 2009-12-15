Шуфрич ще сподівається вичавити з Луценка дозвіл на франкфуртський компромат

Інцидент з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ в аеропорту Франкфурта-на-Майні мав негативні наслідки для іміджу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ТСК з питань розслідування інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА, який стався 4 травня 2009 року, та інших повідомлень про можливі зловживання з його боку Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.ШУФРИЧ виступив зі звітом на вечірньому засіданні парламенту. За його словами, даний інцидент також мав негативні наслідки і для «наших дипломатичних стосунків». Народний депутат зазначив, що на телеканалах багатьох країн було понад 100 повідомлень стосовно даного інциденту. Н.ШУФРИЧ зазначив, що «пан ЛУЦЕНКО вже являється небажаним для перебування в декількох країнах, в тому числі і в Китаї, про що його вже попереджали».

Н.ШУФРИЧ повідомив, що підготовлено проект постанови, яким передбачається звернутися від імені Верховної Ради України до Юрія ЛУЦЕНКА «як до громадянина та міністра, щоб він дав відповідну згоду на отримання всіх матеріалів, пов’язаних з обставинами його затримання». Він наголосив, що необхідно з’ясувати, що стало «підставою натягнення на руки нашого міністра кайданчиків і утримання його у в’язниці».

Він зазначив, що відповідно до німецького законодавства правоохоронні органи цієї країни можуть надати інформацію лише у випадку, коли на це буде дозвіл Ю.ЛУЦЕНКА.