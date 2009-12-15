Гриценко вважає, що Росія тримає Україну на гачку

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повинна докласти зусиль для перегляду газових угод з Росією та передати наступному главі уряду прийнятний для України документ.

“Газові угоди, підписані 17 січня 2009 року у Москві, поставили Україну на коліна перед Російською Федерацією”, - наголосив сьогодні на прес-конференції у Тернополі А.ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

За його словами, головною проблемою цих газових контрактів є “несиметричність, адже вони передбачають величезні штрафні санкції для України за недобір газу, і жодних – для російської сторони”.

Кандидат у президенти нагадав, що Україна, згідно з контрактом, взяла зобов’язання купувати певну кількість газу в Росії. "Україна не має потреби у такому обсязі газу зараз і не матиме надалі, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО. – Але за кожен недобраний кубометр Україна сплачуватиме штрафи, які сягають до чотирикратної ціни".

Як він наголосив, “якщо ми їх не заплатимо – нараховуватиметься пеня” і звернув увагу, що Росія не має жодних зобов’язань щодо кількості транспортування газу та, відповідно, жодних штрафів.

“На щастя, прем’єр-міністр Росії ПУТІН пообіцяв, що за 2009 рік з України такі санкції стягуватися не будуть. Але де гарантія, що так буде і надалі?” - зауважив політик.

На його переконання, ці угоди “ставлять Україну на коліна перед Росією, тримають нас на гачку”.

“Адже, коли Україна буде не в змозі заплатити величезні штрафні санкції, що становитимуть кілька мільярдів, Росія у судовому порядку може претендувати на газотранспортну систему України”, - пояснив він.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що “чинний прем’єр-міністр України має докласти зусиль задля перегляду газових контрактів, та передати новому голові уряду вже змінений, прийнятний для України документ”.

“ТИМОШЕНКО має це зробити також і тому, що особисто візувала газові контракти до їхнього підписання. Саме ТИМОШЕНКО та голова НАК “Нафтогаз України” ДУБИНА несуть персональну відповідальність за ці газові угоди”, - заявив кандидат у президенти.