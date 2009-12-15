Ющенко не розуміє, звідки Тимошенко візьме гроші на вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не розуміє, з яких джерел фінансуватимуться президентські вибори, якщо прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється вносити до Верховної Ради проект бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на регіональному форумі Конгресу української інтелігенції в Одесі.

«Вчора прем’єр-міністр заявила, що вона не буде вносити до Верховної Ради проект бюджету на 2010 рік. А як вибори? Хто їх буде фінансувати? З яких джерел?», - запитав Президент.

Він також розкритикував уряд за те, що досі не ухвалена бюджетна резолюція, економічна програма розвитку.

«Я ніколи не буду розуміти і підтримувати уряд, який роками не буде нічого робити», - сказав Президент, критикуючи діяльність уряду і в інших сферах.