Кандидати в президенти отримали номери

Центральна виборча комісія затвердила форму та текст виборчих бюлетенів

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Згідно з рішенням комісії, виборчий бюлетень друкується державною мовою, на одній сторінці аркуша розміром 200х580 мм з текстом тільки на одному боці.

Виборчі бюлетені мають друкуватися на папері світлого тону з поєднанням сірого та рожевого кольорів з використанням спеціальних фарб.

Бюлетені повинні бути надруковані з графічними захисними елементами, з проставленням номера виборчої дільниці, захисною фарбою, яка проявляється на звороті бюлетеня.

Крім того, ЦВК встановила резерв для бюлетенів без номера виборчої дільниці для закордонних виборчих дільниць, утворених у виняткових випадках в обсязі 0,5% від кількості громадян, внесених у виборчі списки на цих дільницях.

Крім того, ЦВК встановила, що кількість виготовлених бюлетенів для кожної виборчої дільниці повинна перебільшувати 0,5% від кількості зареєстрованих виборців на дільниці.

Також ЦВК встановила, що перелік кандидатів на пост Президента України у виборчому бюлетені повинен бути розташований за алфавітом, а також кандидати мають бути пронумеровані. Однак, серед членів ЦВК під час розгляду цього питання виникла дискусія чи встановлювати нумерацію прізвищ кандидатів у Президенти України у виборчому бюлетені. За рішення встановити нумерацію проголосували 9 членів ЦВК.

Зокрема, член ЦВК, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА наголосила, що в перший раз ЦВК приймає рішення стосовно форми і тексту виборчих бюлетенів з дискусіями. Вона підкреслила, що у 2004 році кандидатів на пост Президента України було більше ніж у 2009, проте прізвища кандидатів у бюлетенях не були пронумеровані. Тому вона категорично проти такої форми виборчого бюлетеня під час голосування на виборах Президента України.

Також вона зазначила, що у зв’язку з введенням такої норми, рішення ЦВК може бути оскаржено кандидатами у президенти у суді. «Можна вважати, що виготовлення бюлетенів може бути поставлено під загрозу», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, нагадавши при цьому, що бюлетені повинні бути надруковані до 10 січня 2010 року.

В свою чергу член ЦВК Ігор ЖИДЕНКО наголосив, що введення такої форми у бюлетені для голосування може бути «технологією для агітації проти певних кандидатів» з використанням забобонів щодо номера розташування кандидатів у президенти.

Згідно з затвердженим ЦВК текстом у бюлетені під номером 1 буде кандидат у президенти України Інна БОГОСЛОВСЬКА, далі у бюлетені кандидати у президенти будуть розташовані у такому порядку: №2 – Михайло БРОДСЬКИЙ, №3 – Анатолій ГРИЦЕНКО, №4 – Юрій КОСТЕНКО, №5 – Володимир ЛИТВИН, №6 – Олександр МОРОЗ, №7 – Олександр ПАБАТ, №8 – Василь ПРОТИВСІХ, №9 – Василь РАТУШНЯК, №10 – Олег РЯБОКОНЬ, №11 – Петро СИМОНЕНКО, №12 – Людмила СУПРУН, №13 - Юлія ТИМОШЕНКО, №14 – Сергій ТІГІПКО, №15 – Олег ТЯГНИБОК, №16 – Віктор ЮЩЕНКО, №17 – Віктор ЯНУКОВИЧ, №18 – Арсеній ЯЦЕНЮК.