Ющенко про Конституцію, БЮТ, регіоналів і корупцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що після його перемоги на президентських виборах парламент ухвалить зміни до Конституції, а якщо ні - він його розпустить.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Одеській телерадіокомпанії.

«Я перемагаю вибори і ми проводимо через парламент ті ініціативи, які є, або якщо їх не проводимо, я розпускаю парламент», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що планує винести на всеукраїнський референдум його варіант змін до Конституції. «Звертаюсь до нації – давайте через всенародний референдум приймемо Конституцію і по ній почнемо вчити жити самих високих українських політиків», - зауважив Президент.

При цьому він висловив переконання, що сьогодні парламент, в тому числі БЮТ і Партія регіонів не проголосують за зміни до Конституції, які в тому числі передбачають зняття депутатської недоторканності. «Це конфлікт інтересів, вони зацікавлені, щоб цей клімат існував», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, Президент наголосив на важливості внесення змін, які б унеможливили партійний вплив на правоохоронні органи. «Партія прийшла до влади, партія призначає генерального прокурора, а тепер запитують у Президента, чому не можна подолати корупцію», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив думку, що саме влада сьогодні є джерелом цієї корупції, і якщо генерального прокурора та міністра призначає партія, вони не зможуть ефективно працювати: «скажіть, чи може цей міністр внутрішніх справ перевірити цю владу, цю партію і посадити в тюрму? Ніколи».

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність ухвалення ряду антикорупційних законів, зокрема й того, що передбачає створення Національного бюро розслідувань. Президент підкреслив, що це бюро має займатися кримінальним переслідуванням виключно державних службовців за корупційні діяння.