”Идет охота на волков, идет охота...”

Друзі Євгена Кушнарьова, один із яких випадково підстрелив його з мисливської зброї, мусили дружно підписатися про невиїзд з України до закінчення розслідування про смерть депутата. Справа, порушена Ізюмською міжрайонною прокуратурою, спершу кваліфікувалася як необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 Кримінального кодексу). Але пізніше вона була перекваліфікована у вбивство, вчинене через необережність (ст. 119 КК).

Та це не все. Учасники полювання, що лишилися в живих, мають шанс отримати покарання й по інших статтях Кримінального кодексу – за незаконне полювання та користування забороненою зброєю.

Офіційні та неофіційні версії справи.

Браконьєрство на Харківщині – звична річ Без зайвих пояснень зрозуміло, що Кушнарьов і компанія займалися браконьєрством, вважає директор Київського екологічно-культурного центру Володимир Борейко.

Еколог посилається на наказ Державного комітету лісового господарства

(Наказ № 99 від 19.04.2006, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2006 р. за N 470/12344 “Про проведення полювання на диких парнокопитих та хутрових тварин у мисливський сезон 2006/2007 року”), в якому чітко сказано: “Установити такі строки полювання: колективного та облавного - на диких парнокопитних тварин з 21 жовтня 2006 року до 1 січня 2007 року.”

Отже, полювання на кабана, косулю, лося та оленя завершилася майже три тижні тому. На зайця зараз можна полювати лише в суботу-неділю. Можна відстрілювати лисиць і вовків, але для цього необхідна присутність єгеря та дозвіл на відстріл хижаків. За неперевіреною інформацією, Ізюмське лісогосподарство, на території якого нібито відбувалося полювання (Кушнарьов і друзі, кажуть, ішли на кабана, але побачили вовка, якого й намагалися підстрелити) дозволів на відстріл не давало. Версія про використання нарізного карабіна дає підстави вважати, що полювали саме на кабанів, а не на вовка. Тепер до керівництва Ізюмського мисливського господарства не дотелефонуватися. Поговорюють, воно зараз намагається заднім числом оформити усі необхідні документи на випадок, коли запитають, на підставі яких дозволів і ліцензій мисливці відправилися на полювання по закінченні мисливського сезону. Запитають лісогосподарників про це обов’язково. Та можливо, це станеться скоріше для проформи, щоб ті “корочку” в телекамеру ткнули: “дивіться, все законно”.

З іншого боку, ситуацію владні органи – насамперед міліція - намагаються не нагнітати. Справу про браконьєрство поки що не порушено. І навряд чи буде, припускає керівник департаменту громадських зв’язків МВС Костянтин Стогній. Оскільки, каже він “проходила інформація, що полювання відбувалося на території угіддя, що належить одному з членів цієї (мисливської) групи”. І це начебто дає можливість відстрілювати звірів без зайвих дозволів. “Вам, аби зарізати кабана на своєму подвір’ї, не треба ж по дозвіл іти...”

Однак єгер Білоцерківського мисливсько-рибальського господарства Володимир Розумнюк доводить, що будь-який відстріл тварин – чи у державних, чи в приватних мисливських угіддях, має проводитися відповідно до нормативних документів, в даному випадку – до згаданого вище наказу Держкомлісгоспу. Відтак, мисливський сезон має одні строки для всіх. І їх порушення прирівнюється до браконьєрства. У випадку відстрілу вовків у приватному угідді, компанію мали супроводжувати власник цього угіддя та – обов’язково – єгер.

Зовсім не дивує, що незаконні вилазки любителів постріляти по живих мішенях трапляються досить часто. Коли автор особисто намагався дізнатися в кількох мисливських господарствах, скільки ж коштує відпочинок в їх угіддях (мисливські господарства продають не лише дозволи на відстріл певного звіря, але й усі послуги для такого відпочинку в комплексі), лісничі переважно відмовчувалися. Бо постійних тарифів не існує, усе залежить від роду “клієнтів”. Більша частина з яких – місцеві керівники, їх друзі-бізнесмени, гості зі столиці тощо. Це – не рахуючи “дрібних” мисливців-порушників, що “гуляють” з меншим розмахом.

Харківська Екологічна група “Печеніги” та Українська коаліція "За дику природу" на сполох били неодноразово. Голослів’ям не страждали:

“ 5. 02. 2005 р. між селами Суха Кам’янка та Яремівка група мисливців, серед яких були співробітники Ізюмського райвідділу міліції та єгер Придонецького мисливського гоподарства, без відповідного дозволу відстріляли лисицю.

20. 11. 2005 р. група мисливців, серед яких були мер міста Ізюм Б. Т. Сидор, депутати Ізюмської райради В.В. Тертишний та О.С. Котелевський, представник Придонецького мисливського господарства, полювали в 10 метрах від наметів, де перебували люди.

24. 12. 2005 р. група мисливців, до якої входив вже названий мер Ізюма, депутати районної та обласної рад, полювали між селами Яремівка та Суха Кам’янка, де полювання на той момент було заборонено.”

Про ці та інші факти екологічна група повідомила в управління лісового господарства, охорони навколишнього середовища, прокуратуру та міліцію. Відповідальність була символічною і вибірковою. Тепер безконтрольність полювань в Ізюмському районі Харківської області призвела до смерті людини, підсумовують екологи.

Не дивно й те, що за такої розхлябаності місцевих лісничих поранення депутата – не перший випадок. Дивує навпаки, що раніше нікого не поранили насмерть. Скажімо, кілька років тому один із міліціонерів, які полюбили незаконне полювання, був поранений дробом у сідницю. Але той відбувся досить легко – кількома зайвими дірками на п’ятій точці. Місцеві – мешканці Ізюма - кажуть, він був добряче напідпитку.

А вже згаданий Київський еколого-культурний центр склав “Чорний список трофейних убивць”, фігуранти якого – представники колишньої та сьогоднішньої влади. Євген Кушнарьов туди не увійшов – йому за кількістю трофейних голів далеко до Леоніда Кучми чи Ігоря Бакая. Останній, до речі, цей список і очолює (наводимо відповідно до оригіналу):

1. Ігор Бакай, екс-керівник Державного управління справами АП. Організував одне з перших в Україні приватних елітних мисливських господарств - Трахтемирівське, вартість нерухомості у якому близько 2 млн. дол. Найвищі чини, починаючи від Кучми, розстрілювали автоматами з вишок напівприручених кабанів і добивали їх прикладами.

Має 40 мисливських рушниць загальною вартістю півмільйона доларів.

2. Леонід Кучма. Організовував у 2002-2003 рр. для Володимира Путіна браконьєрські полювання у Кримському заказнику. При його президентстві Україна покрилася мережею "царських полювань", у спецсафарі були перетворені Кримський заповідник та Азово-Сівашський національний парк.

3. Олександр Волков, колишній народний депутат. Має більше 30

мисливських рушниць загальною вартістю близько 200 тис. дол. Один з найбільш

патологічних убивць диких тварин, не лише українських кабанів та оленів,

але й африканських - жирафів, носорогів, зебр... Загалом вбив 37 африканських тварин.

4. Валерій Самоплавський, екс-депутат. На час перебування на посаді міністра лісового господарства в 90-х роках чимало зробив для розвитку в Україні "царських полювань".

5. Леонід Кравчук, екс-Президент України. Захисник і пропагандист спортивного полювання.

6. Нестор Шуфрич, міністр МНС. Організатор одних із перших в Україні приватних "спецсафарі". Намагався перетворити у чергове приватне "царське полювання" Великодобрянський національний зоологічний заказник на Закарпатті.

7. Віктор Янукович, прем’єр-міністр. Любитель трофейного полювання. 25 листопада 2006 року в білоруському національному парку "Браславські озера" вбив кабана.

На знімку можна впізнати Ігоря Бакая з дружиною, посла РФ в Україні Віктора Черномирдіна та екс-губернатора Рівненської області Миколу Сороку

Кулею, що поранила Кушнарьова, можна завалити слона Після довгого мусування версій, з якої ж зброї був поранений Євген Кушнарьов – з карабіна “Сайга” чи “Benelli”, міліція зупинилася на останньому. Костянтин Стогній підтвердив УНІАН, що знаряддям вбивства Кушнарьова був нарізний карабін “Benelli Argo”.

Карабін Бінеллі, з якого за однією з версій і застрелили Кушнарьова

Точилося немало версій щодо заборони нарізної зброї для полювання. Однак заступник начальника Управління мисливського господарства Деркомлісгоспу Микола Мироненко заявив однозначно: нарізні карабіни можна використовувати для відстрілу і кабанів, і вовків, а калібр патрону 7,62 – один із найпопулярніших.

Закон “Про мисливське господарство та полювання” передбачає обмеження такої зброї з зазначеними патронами лише на хутрових звірів – усіх, окрім вовка.

Голова товариства мисливців та рибалок Білоцерківської районної ради Українського товариства мисливців та рибалок Борис Чикало уточнив УНІАНу: на полюванні заборонене використання військової зброї, в тому числі автоматичної і напівавтоматичної. За це передбачено адміністративну відповідальність. Отже, версія щодо можливої відповідальність харківських мисливців за незаконне використання зброї відпадає. Якщо тільки вони не користувалися напівавтоматичними карабінами “Сайга”. А це вже – питання до слідства, яке має встановити відповідний факт.

Рушниці та карабіни “Сайга”(на фото) - залежно від типу і моделі - коштують від 2 до 6,5 тис грн., “Benelli” - 9 -24 тис грн. Про це розповів директор магазину зброї “Ібіс” Анатолій Алексеєнко:

“У нас є дещо в продажу із такої зброї, та для її купівлі потрібен дозвіл міліції. Щодо вибору калібру набоїв і товщини кулі, він залежить від того, на якого звіра полюватимете. Але є патрони, що підходять і для кабана, і для вовка”.

Патрони для полювання на кабана надзвичайно потужні, розповів Борис Чикало. “Якщо у патроні куля звичайна, вона кабана на бігу не зупинить. Він пробіжить ще метрів 500, лише тоді впаде мертвий“. Тому кулі беруть спеціальні або переробляють – щоби вони мали більшу здатність зупиняти жертву, а не йшли навиліт. Умільці роблять це самотужки: затуплюють ніс кулі й просвердлюють там отвір. Тоді куля, вдаряючись у жертву, деформується і ніби розвалюється. Кулі такого типу називаються “експансивними”, вони придатні лише для полювання на великого звіра, оскільки дрібних тварин вони просто розривають. З такою кулею, якою був поранений депутат, можна і на ведмедя, і на слона ходити. Можна завалити слона хоч з першого пострілу, тільки ж уміти треба.

Поки є питання – в тому числі й до слідчих - щодо того, яку зброю насправді використовували горе-мисливці й на якого звіра полювали. Бо депутат від Партії регіонів Сівкович в інтерв’ю російському телеканалу заявив, що в день поранення Євгена Кушнарьова ніякого полювання не було. Проходило, мовляв, лише інспектування мисливських угідь, і зброя, за словами депутата, була тільки у представника мисливського господарства, який був у компанії Кушнарьова і його друзів. Версію про те, як же заборонений карабін потрапив в інші руки, Сівкович, вочевидь, придумати не устиг. Навряд чи хтось дізнався б про такі порушення – крім тих, кому треба - якби не нещасний випадок. І навряд чи довелося виправдовуватися. А тепер, зважаючи на широкий розголос, учасникам полювання навряд чи вдасться уникнути покарання за кількома статтями. Отже, чекатимемо наслідків.

Дмитро Стаховський