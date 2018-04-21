Земельні аукціони: чи виконають депутати від БЮТ наказ Тимошенко?

Погляньте на ціни землі під Києвом, і вам стане зрозуміло, чому ніхто не поспішає продавати її на аукціонах... Лідер БЮТ у своїй полум’яній промові поставила перед депутатами місцевих рад завдання... Уже є проект постанови, але не від БЮТ...

Ідеться про аукціони з продажу київських земель. Не тих, що в самому Києві. Тут, здається, ні в кого особливих сумнівів уже немає: доки містом керуватиме загальний улюбленець Леонід Черновецький, про реальний продаж землі за реальною вартістю можна забути.

Мова про навколостоличні землі, які без будь-якого перебільшення можна назвати київськими. Саме тут, за десять-тридцять кілометрів від Києва, будують свої «хатинки» нинішні можновладці та ті, хто має «бабки» від цих можновладців. Тут вони облаштовуються, як «білі люди», намиваючи пісок з Дніпра, винищуючи задля спорудження своїх палаців та палациків, саун, тенісних кортів чи спортивних полів заповідні угіддя й ліси. Ціна сотки тут уже давно наближається до київських цін, а той вище.

Євген Жовтяк

Парадокс у тому, що саме в Київській області трохи більш як рік тому пройшли фактично перші в країні реальні земельні аукціони. Гасло, з яким ішов на вибори майбутній Президент Віктор Ющенко «Земля продаватиметься лише на аукціонах», було втілене в життя Київською облдержадміністрацією, очолюваною тодішнім новим губернатором Євгеном Жовтяком. Перші кілька десятків гектарів землі було продано на відкритому аукціоні, а обласний бюджет отримав з десяток мільйонів гривень. Але вже за кілька місяців Президент звільнив Жовтяка з посади. Той публічно заявив, що причиною звільнення стало саме земельне питання: не всім, зокрема, подобаються аукціони. Після того, як відомо, Президент призначив нового губернатора (Віру Ульянченко), Жовтяк подав позов до суду, і судові «розбірки» тривають досі.

А аукціонів на Київщині як не було, так і немає.

Й ось знову вигулькує той самий Жовтяк. І знову зі своїми аукціонами.

Цього разу екс-губернатор скористався своїм статусом депутата Київської обласної ради й зареєстрував в облраді проект постанови про внесення до порядку денного чергової сесії ради питання про проведення аукціонів в області на регулярній основі, за заздалегідь затвердженим графіком.

Логіка дій депутата облради Жовтяка, як пояснив він її кореспондентові УНІАН, така: в обласному кошторисі бюджет розвитку на рік становить аж 3 мільйони гривень, якщо ж за прозорими процедурами продати землі, які підлягають продажу, область може отримати щонайменше 100 мільйонів гривень, і ці кошти успішно будуть витрачені на лікарні, школи, дороги, гострі соціальні потреби. Обласна державна адміністрація уперто «забуває» про цю прогресивну форму продажу, тож ми, депутати, каже Жовтяк, фактично зобов’яжемо її до цього, змусивши розробити відповідний план заходів і затвердивши відповідний графік проведення аукціонів.

Наскільки реальною є така ініціатива?

На перший погляд, не вельми. Фракція Української народної партії, до якої входить Жовтяк, налічує в облраді лише кілька «багнетів» з більш як ста депутатів. Водночас є одне «але», яке дає шанс на втілення в життя цієї ініціативи.

Юлія Тимошенко

Це «але» полягає в тому, що більшість в обласній раді впевнено тримають бютівці, маючи більш як половину депутатів. А, як відомо, на останньому зібранні депутатів усіх рівнів від БЮТ у столичному Палаці «Україна» лідер блоку Юлія Тимошенко у своїй полум’яній промові поставила перед депутатами завдання, яке коротко, по-ленінськи, можна сформулювати так: аукціони, аукціони і ще раз аукціони. Тобто земля може продаватися лише відкрито, лише прозоро, лише з аукціонів.

Тож київський екс-губернатор лише вловив політичний момент. Бютівці в облраді просто зобов’язані підтримати його ініціативу. Бо який вигляд вони матимуть, не підтримавши її? Адже тим самим вони проігнорують і заклик свого лідера…

Разом з тим, як досвідчений політичний гравець, Євген Жовтяк не має особливих ілюзій щодо «безболісності» проходження питання в облраді. «Я не виключаю, каже він, що моя ініціатива загрузне в профільній комісії облради чи що її спробують поховати в інших процедурних питаннях. Відкрийте будь-яку газету з оголошеннями про продаж землі під Києвом, погляньте на ціни, і вам стане зрозуміло, чому ніхто не поспішає продавати землю на аукціонах».

До речі, про легітимність аукціонів. Результати земельних аукціонів, проведених за ініціативою тодішнього губернатора Київщини Жовтяка, більш як рік оскаржувалися в судах людьми, котрі, за визначенням Жовтяка, «накинули оком на цю землю без будь-яких аукціонів». Нарешті в грудні минулого року Верховний Суд ухвалив вердикт: аукціони було проведено з дотриманням усіх вимог закону, жодних порушень законодавчих норм не виявлено.

Отже, ніщо не заважає продавати землі під Києвом відкрито, прозоро. Як закликав колись Віктор Андрійович. Як закликає сьогодні Юлія Володимирівна.

Віктор Потапенко