Володимир Гришко: Культурою опікуватимуться шляхетна Анна Герман і великий реформатор Азаров

Оперний співак і виконавець поп-пісень Володимир Гришко ще недавно був радником нинішнього Президента Віктора Ющенка з культурних питань. Та наших артистів нині цілком можна прирівняти до тих самих політиків. Вони так швидко змінюють свої уподобання – устигай лишень відстежити. Сьогодні маестро, так Володимира Гришка називає його оточення, – співак і порадник кандидата в президенти Віктора Януковича.

Пан Гришко на інтерв’ю погодився охоче, залюбки вихваляв свого нинішнього лідера. Проте перед публікуванням сказав, що має вичитати кожне слово “зі своїм адвокатом”. Адвокат, за словами, маестро, усі слова схвалив...

МІЙ ВИБІР, ЯК І ЛЮДЕЙ ВПЛИВОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, – ЯНУКОВИЧ

Пане Володимире, ви були радником Президента України Віктора Ющенка. Чому пішли від нього?

У мене були нормальні відносини з поки діючим гарантом нашої держави. Чому я пішов від нього? Тому що я не був почутий на Банковій, я не був почутий у Кабміні , тим паче мене не почули в парламенті. Я кажу, у парламенті поки що не почули…

Я молода амбітна людина, я хочу бути реалізованим, я закінчив Дипломатичну академію. Я не тільки артист світового рівня, я справді хочу допомогти своїй культурі своїм іміджем, який я заробив протягом 35 років. Я визнаний світом артист. Я довів, що українське мистецтво є, є діячі, які представляють це мистецтво на світових сценах, це найкращі представники нашої еліти, нашої української нації.

Що саме ви казали в Кабміні, на Банковій, що вас не почули?

Я хотів, щоб було прийнято закон про меценатство, закон про культуру, про ветеранів сцени, реформи театрів і взагалі – реформи в галузі культури.

На жаль, культура в нас перебуває на передостанньому місці. А культура й духовність – це основа основ.

Віктору Андрійовичу не подобалися ваші поради?

Ні, йому вони подобалися. Але ж ви бачите, яке непорозуміння між гілками влади, тому, мабуть, йому було не до глобальних змін у галузі культури.

Я пішов від Віктора Ющенка ще два з половиною роки тому, мене було звільнено з посади радника. Водночас зі мною було звільнено десятки інших радників. Це не було моє пряме рішення. Усі знають, хто тоді був главою Секретаріату (Віктор Балога. – Авт.). Він звільнив нас без будь-яких пояснень.

Тож тут жодних амбіцій, жодних образ. Хочу сказати, що я поважаю всіх кандидатів на посаду Президента України. Але мій вибір, як і вибір мільйонів людей, людей впливової інтелігенції, людей різної національності, – це справді Віктор Федорович Янукович. Чому? Тому що Янукович – велика надія для України. Янукович ніколи не пообіцяв того, що не зміг виконати.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯНУКОВИЧА – НЕ ТІЛЬКИ ДРУГА ДЕРЖАВНА МОВА

А в чому саме «надія», скажімо, у культурній сфері? Досі, крім двомовності, мені, як простій громадянці від Януковича нічого конструктивного не довелося почути. Можливо, ви щось більше знаєте?

Так, я знаю більше. Я знаю, що Віктор Янукович ніколи не похитне стовпа національної ідеї. Повірте, його національна ідея полягає не тільки в другій державній мові. Я володію трьома мовами і вважаю, що мені цього недостатньо. Я б волів володіти ще п’ятьма мовами. Тут справа не в мові.

На теренах України проживає більш як п’ятнадцять національностей: білоруси, греки, поляки, євреї, караїми, болгари – і це волевиявлення кожної людини, якою мовою їй спілкуватися.

Тобто ви за другу державну мову?

Жодна колонія світу, яка вийшла з Британської імперії не відмовилася від англійської мови, тобто другої державної англійської, яка є провідною у світі і якою спілкуються все світове суспільство.

Так у чому полягає національна ідея Віктора Януковича?

Він ніколи не похитне стовпа національної ідеї. Ніколи. Тобто нетлінні цінності, які були проголошені за часи нашої демократії. Вони були, є і будуть залишаться основними віхами для кожного громадянина нашої країни. І перш за все – для Януковича як майбутнього Президента.

Ідеться про те, що сьогодні вісімдесят відсотків населення не довіряє владі.

Ось ви довіряєте владі?

Я не довіряю жодному з політиків...

От і я хочу як майбутній молодий політик приєднатися до політичних лав України.

Я НЕБІДНА ЛЮДИНА, МОЇ ДИВІДЕНДИ – ЦЕ ТЕ, ЩО Я БУДУ ПОЧУТИЙ ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ

То ви хочете стати депутатом?

Я хотів би своїм іміджем, світовим досвідом і повагою моїх колег з-за кордону і моїх діаспорян зробити реформу в культурі. У Верховну Раду мене поки що ніхто не кличе.

А якщо покличуть?

Поки не можу відповісти.

Рік тому мене Янукович почув, коли я прийшов до нього. Він мене запросив поспілкуватися про проблеми в культурі. Наша культура сьогодні стоїть, як жебрак, випрошуючи з різних можливих і неможливих кутків Кабміну гроші. А культура має розраховувати сама на себе, як у інших цивілізованих країнах. Я б навіть хотів, щоб це стало заголовком інтерв’ю. Культура має розраховувати сама на себе і ще й заробляти гроші для держави, шляхом великих міжнародних проектів, заохочуючи культурних інвесторів з-за заходу: щодо проведення міжнародних фестивалів, культурних форумів тощо.

Ми нащадки великої трипільської цивілізації і гордо маємо право називатися представниками великого шляхетного мистецтва.

Повертаючись, до вибору “впливової інтелігенції”, як ви висловилися. А як інтелігентній людині сприймати те, що Віктор Федорович не знає, хто такі Чехов, Ахматова, Гулак-Артемовський?

Я скажу, але цього писати не потрібно – “партія” забороняє казати такі речі... (Відповідь на вимогу нашого співбесідника випускаємо. – Авт.)

Кажуть, що вам багато заплатили за те, що ви їздите з агітацією за Януковича?

Я небідна людина, я 35 років пропрацював у Нью-Йорку! 35 років! Тому я не маю потреби в цих копійках, у цих крихтах. Якщо я скажу, що я поїхав за ідею, ви ж мені не повірите.

Мої дивіденди – це те, що я буду почутий Партією регіонів і всім українським народом. Це є мій гонорар.

Як би ви зараз описали свою ідеологію?

Ідеологія правди. Голос правди, голос народу. Це те, що мене щодня турбує. Я щодня думаю, як вивести нашу шляхетну культуру на європейський рівень.

БАСКОВ ПОДИВИВСЯ МІЙ САЙТ І СКАЗАВ, ЩО Я НАПРАЦЮВАВ ІМІДЖУ НА ВСЕ ЖИТТЯ

Існує така думка, що ви зараз співаєте за Януковича, тому що його команда допоможе вам пробитися на російську поп-сцену.

Я 15 років пропрацював у Росії. Я був солістом Маріїнського театру. Тому мені нема чого пробиватися на російську поп-сцену. Я свою нішу на сцені давно зайняв і за неї відповім своїм досвідом і майстерністю, яку заробив за 35 років свої творчої діяльності за кордоном.

Навіть провідний носій культури в Росії Микола Басков, коли зайшов на мій сайт і побачив, що я працював, працюю і працюватиму з великими іменами світу – такими, як Лучано Паворотті, Монсерат Кабальє, Ренатою Скотто, сер Пітер Устінов, Франко Дзеффіреллі, Нелльо Санті, Карло Ріцці, Джеймс Лівайн, Джеймс Конлон, Валерій Гергієв, – сказав, що я напрацював іміджу на два життя.

УКРАЇНСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ ОПІКУВАТИМУТЬСЯ ШЛЯХЕТНА АННА ГЕРМАН І ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР АЗАРОВ

Звісно, що Президент не може займатися усім – економікою, соціальними проблеми, культурою... Хто ж ті люди в команді Януковича, якщо він стане Президентом, котрі опікуватимуться культурними питаннями?

Там багато таких людей. Перш за все, це шляхетна жінка Ганна Герман, яка дуже ерудована, розуміється в естраді, опері й класиці. Їй не байдуже майбутнє культури України. А також великий реформатор, людина правди, людина-професіонал – це пан Микола Азаров. Йому теж не байдужа українська культура, архітектурні пам’ятки нашої держави та інші нетлінні цінності.

Ці люди розуміються на дуже важливих речах.

Завжди задаюся питанням, який ефект дають кандидатові концерти артистів, як це впливає на електорат?

Безумовно, це впливає. Наприклад, я не тільки виконавець, а й агітатор. Я – палкий агітатор. Я розтлумачую людям, чому так, а не інакше.

Яке головне гасло ви проголошували, агітуючи за Віктора Федоровича, з яким ви проїздили по Україні?

Україна своїх переконань не міняє.

Розмовляла Оксана Климончук