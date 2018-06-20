Юрій Кармазін: Учора депутати сп’яну сказали мені, як тиснули на Литвина

Мені багато напатякали п’яні люди з числа моїх колишніх однодумців з НУ–НС, які не лише голосували разом з ПР, а й пахли однаково спиртним – мабуть, сиділи в одному буфеті...

На запитання УНІАН відповів народний депутат України від “Нашої України – Народної самооборони” Юрій Кармазін...

Юрію Анатолійовичу, учора на позачерговому засіданні Верховної Ради, коли було ухвалено закон “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України”, ви наголошували, що все відбувалося з “брутальним порушенням Конституції”...

Я у Верховній Раді України з 1994 року, тобто четверте скликання. За цей час бруднішої і ганебнішої сторінки в історії українського парламентаризму ще не було. Я не пам’ятаю випадку, коли б протягом години після прийняття закону, без висновків юридичного управління, його було підписано й надіслано Президентові України. І це законопроект із поправками на 157 сторінках!

На закони, у яких усього кілька слів чи рядків, і то йдуть дні – а тут такий поспіх. Тільки закінчилося вчорашнє засідання, через півгодини я підготував маленьке обґрунтування про те, що допущено порушення Конституції України та Регламенту Верховної Ради. Звернувся з проханням до Голови Верховної Ради Володимира Литвина не підписувати цей документ, але мені співробітники апарату повідомили, що ухвалений закон уже підписано й надіслано на підпис Президентові. Це свідчить про узгоджені дії.

А в чому полягають ті порушення, про які ви кажете?

У Конституції і в законі про комітети Верховної Ради прямо записано, що законопроектні роботи здійснюються комітетами. Висновків комітету не було.

Крім того, ще ніколи такого не було, щоб поправки для розгляду в другому читанні було включено протягом 3–4 днів після ухвалення закону в першому читанні.

Сумнівним було ухвалення законопроекту і в першому читанні, оскільки з 226 народних депутатів, тобто необхідного мінімуму для прийняття позитивного рішення, двоє депутатів уже заявили, що не брали участі в голосуванні, а картки в них просто викрали.

Якщо не засідав комітет і не розглядав поправок, то хто готував таблиці (з поправками)? Чимало депутатів узагалі не змогли внести свої поправки. При цьому парламент не підтримав рішення про скорочення терміну підготовки до другого читання. Не було на це волі депутатів. Крім того, відповідно до рішення Конституційного суду, у якому йшлося про тлумачення статті 91 Конституції, питання, які потребують 226 голосів для голосування, узагалі не можуть розглядатися, якщо в залі немає 226 депутатів. А голосування за поправки в сесійній залі чітко засвідчили, що в залі немає 226 народних депутатів. Фракція Блоку Юлії Тимошенко та “Нашої України – Народної самооборони” тому й не реєструвалася в сесійній залі, щоб не було необхідних 226... Журналісти в коментарях писали – мовляв, чому бютівці накидали поправок, за які самі не голосували. Тому що не хотіли робити легітимним це засідання. Це був абсолютно правильний спосіб захисту. Інтелектуальний спосіб.

Ми побачили, що позачергове засідання пройшло поза Конституцією, поза законом, поза регламентом.

А яким чином було забезпечено швидкість процедури підписання закону?

Ніхто не соромився, ніхто не приховував того, що з Президентом Віктором Ющенком питання узгоджено. Було відомо, що напередодні один з лідерів Партії регіонів Микола Азаров відвідав Секретаріат Президента, де отримав запевнення, що все, що б вони не ухвалили, буде підписано. Він також відвідав і Голову Верховної Ради Володимира Литвина. Взагалі Литвин фактично перебував під тиском Партії регіонів. Стільцями були заблоковані входи, а олімпійські чемпіони в складі фракції ПР Олександр Волкова та Ельбрус Тедеєв використовувалися як бригадири. Люди мають пишатися олімпійськими чемпіонами, а не дивитися, як вони виступають знаряддям у руках Партії регіонів.

У сесійній залі можна було побачити “смотрящих”. На місцях народних депутатів із фракції НУ–НС перебували депутати з фракції Партії регіонів, які контролювали хід голосування.

У сесійній залі не було значної кількості депутатів, котрі нібито голосували за закон. Рінат Ахметов перебував у Донецьку. Януковича теж ніхто не бачив – його не було фізично, але його картка голосувала.

Партія регіонів показала своє обличчя.

Це була піррова перемога. Бо перемогти Конституцію не можна, перемогти правду не можна, перемогти Бога й Україну також не можна.

Не було враховано ні оцінки закордонних експертів, ні Комітету виборців, ні політичних сил про те, що такий закон відкриває шлях до зловживань і порушень, що це породжує негативну оцінку в суспільстві.

А яка в цьому роль Литвина? З одного боку, фракція не голосує за закон, а з другого – він веде засідання, хоча цю місію міг перекласти на Лавриновича.

Фракція Блоку Литвина встояла перед тиском, але сам Литвин не встояв.

За весь час він був найкращий Голова Верховної Ради, але те, що вчора він зробив, – нікуди не лізе. “Регіонали” похвалялися, що на нього натиснули.

Можливо, ішлося про гарантії щодо збереження за ним посади Голови Верховної Ради?

Із того, що патякали вчора п’яні люди з числа моїх колишніх однодумців з НУ–НС (які не лише голосували разом з ПР, а й пахли однаково спиртним – мабуть, сиділи в одному буфеті), я зрозумів, що йдеться про тиск на Литвина за допомогою правоохоронних органів. Мова не йшла про збереження посади Голови Верховної Ради, а про залучення такого важеля тиску, як Генеральна прокуратура. Я б не надавав особливого значення п’яним розмовам, але те, що в п’яних на язиці, те у тверезих у голові.

Те що відбулося, – це насправді величезний удар по парламентаризму, а не по Литвину...

А наскільки реальний сценарій зриву виборів – після ухвалення закону?

Зрив виборів вигідний тільки одній стороні – Віктору Ющенку. Тому він нічим не ризикує. Він не думає в даному випадку про державу, він думає про своє збереження. Ці люди скинули маски. Я прогнозую, що нам дуже тяжко буде в будь-якому разі сказати – що обрано легітимного Президента. Янукович мав би проявити розум і закликати своїх однопартійців зупинитися й не робити дурниць. Мав це зробити, але він цього не зробив.

Після ухвалення змін чесні вибори взагалі можливі?

Я дуже хотів чесних виборів... Учорашні зміни до закону відкривають шлях для гри на виборах поза правилами.

Ось, приклад, грають люди в шахи. За правилами. І раптом одна людина бере й змітає все з шахової дошки. І каже: “Усе, я переміг”.

Ми бачимо, що зараз у політиці відбувається те саме.

Після такого результативного голосування чи можна стверджувати, що в парламенті вже фактично існує нова коаліція?

Більшість фракції НУ–НС не підтримала зраду, не пішла на змову з комуністами, “Регіонами” та родиною Ющенка. Лише 29 проголосувало із 72 членів – це набагато менше, ніж половина. І я не гадаю, деякі картки використовувалися без дозволу депутатів нашої фракції. Про це вже є відповідні заяви...

Говорити про створення нової коаліції поки що абсолютно рано. Немає в НУ–НС 37 депутатів, які дали б змогу проголосувати фракцією за створення коаліції з ПР.

Розмовляла Надія Пришляк