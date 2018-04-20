Благодатний вогонь приїхав до Києва без Московського патріархату

Благодатний вогонь приїхав до Києва без Московського патріархату

21:32, 23 квітня 2006
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Президент привів доньок... Черновецький підвернув ногу… Представники Московського патріархату відмовилися брати участь у церемонії… Вогонь справді не обпалює…Репортаж…

Процес передання Благодатного вогню з Єрусалиму до Києва у Велику Суботу відбувався за участю вищих посадовців.

За кілька годин до цього площу перед Софійським собором, де мало відбутися урочисте богослужіння, оточили люди в цивільному. Всі чекали на Президента.

На початку восьмої до місця дії під`їхав Юрій Єхануров. Він усміхався широкою, на все обличчя, посмішкою і по тричі цілувався з якимись людьми, що підходили до нього. Важко було сказати, що це було – звичне вітання, прийняте в його колі, а може, старанний, але не дуже досвідчений у питаннях християнства прем`єр почав христосуватися наперед.

Леонід Черновецький, з`явився трохи пізніше, також тричі обмінявся з прем`єром цілуваннями, після чого державні мужі вийшли до людей, що сумували за огорожею. Почався неквапливий діалог влади з електоратом. Прем`єр привітав усіх з святом, а Черновецький заходився роздавати свої візитівки. Виявилося, що у російськомовного мера української столиці візитки англійською мовою. «Добре, що не на нігерійською», - сказав ущипливо хтось.

Мер повідомив, що підвернув сьогодні вранці під час пробіжки ногу. Єхануров зауважив, що ногу Черновецькому пошкодила не влада. На запитання, де він бігає, Леонід Михайлович з властивою йому безпосередністю відповів:

- Не скажу, бо застрелять. Поки не наведуть лад… - Черновецький спіткнувся на цій фразі. Єхануров продовжив за нього:

- На Хрещатику бігатимемо на День Києва.

Черновецький погодився з цим, але чогось додав, що треба бігати по селах. Парафіяни засміялися – веселі все-таки у Ющенка люди працюють на розігріві. Близько восьмої з`явився Сам. Він вийшов до людей, привітав всіх з Великоднем і попрямував до Софії. Парафіяни тривожно ворожили – пустять їх всередину чи ні. Пустили. Щоправда, спочатку працівник Софійського заповідника попередив, щоб люди поводилися відповідно, зважаючи, що богослужінні присутній Президент. На що ті відповіли: «Та й ми прибули сюди не у фуфайках». Сотні три людей ввійшли всередину заповідника.

А тим часом у самому соборі Віктор Ющенко розмовляв з предстоятелем УПЦ Київського патріархату Філаретом, главою Української греко-католицької церкви Любомиром Гузаром, предстоятелем Української автокефальної православної церкви митрополитом Мефодієм. У розмові на теми духовності і єднання українських церков також брав участь предстоятель Української єпархії Вірменської апостольської церкви єпископ Григоріс Буніатян.

Віктор Ющенко задумано гуляв територією заповідника в оточенні київського мера, прем`єра, тримаючи за руки своїх дочок - Христину та Софійку, які були в світлих пальтечках. Серед супроводжуючих Президента персон можна було також роздивитися першого заступника голови Секретаріату президента Івана Васюника, керівника управління Секретаріату Маркіяна Лубківського, віце-прем`єра з гуманітарних питань Вячеслава Кириленка, голову Нацради з питань культури і духовності Миколу Жулинського. Пізніше з`явився син Леоніда Черновецкого Степан, який виглядав самотньо і стурбовано.

Благодатний вогонь у спеціальній лампаді принесли тільки о дев`ятій. Президент разом з семінаристами запалив від нього 33 свічки (за віком Ісуса Христа), після чого їх встановили на свічники. Представники церков запалили лампадки від свічки з Благодатним вогнем для подальшого поширення по своїх храмах.

Потім Ющенко сказав промову про віру в духовність і про те, що добро завжди перемагає зло. Після цього попрямував з свитою до виходу, щоб попрямувати до Володимирського собору. А миряни, які стояли до цього на вулиці, попрямували до храму, що звільнився, щоб узяти собі частинку Благодатного вогню. В цілому все пройшло чинно, і було схоже на тихий сімейний вечір. Тільки треба врахувати, що на цьому вечорі була відсутня велика частина сім`ї: представники Московського патріархату відмовилися брати участь у церемонії разом з тими, кого вони вважають розкольниками.

До речі. Кореспондент УНІАН переконався, що Благодатний вогонь справді унікальне явище. Якщо в центр його полум`я сунути руку, ви не відчуєте гарячого. Дивлячись на те, як миряни торкалися вогню, що походив від жмені свічок з єрусалимським лейблом, я спочатку думав, що справа тут в особливих властивостях цих самих свічок, але потім узяв звичну свічку, запалив її від цього полум`я і торкнувся долонею. Боляче не було. Отак: думав - фокус, а виявилося - звичайне диво.

 

P.S. Благодатний Вогонь сходить у Храмі Гроба Господнього в Єрусалимі. Щорік на православний Великдень відбувається самозапалення лампад, що висять над Гробом Господнім, після чого цим вогнем запалюються тисячі інших лампад і свічок, які розвозять по всьому світові. Історія цієї події налічує майже дві тисячі років. Щоб стати його очевидцями, щороу до священного для християн місця прибувають тисячі прочан.

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