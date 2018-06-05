Віхи тижня. Янукович набирає вагу, Тимошенко відходить з боєм
Кожем’якін заявив, що депутатам, які сумніваються, пропонують від 3 до 5 мільйонів доларів... Тимошенко сказала, що Янукович ніколи не буде легітимним президентом...
Центральна виборча комісія оголосила Віктора Януковича обраним Президентом України, давши підставу його прихильникам готуватися до інавгурації, а противникам – оскаржувати рішення ЦВК в суді. Юлія Тимошенко запевнила співгромадян, що Янукович ніколи не буде легітимним главою держави. Юрій Луценко придумав для себе нове звання – «духовний лідер МВС».
|Віктор Янукович
Втім, все це не зупинить Юлію Тимошенко. Прем`єр витримала п`ятиденну паузу, перш ніж з телевізійних екранів пообіцяла співгромадянам не визнавати результати президентських виборів. Мовчання лідера БЮТ примушувало її опонентів помітно нервувати, зате виступ виявився передбачуваним: Юлія Володимирівна розповіла про масові фальсифікації і свою готовність захищати українську демократію від Януковича. Тепер стає зрозумілим таємний сенс давнішніх переговорів між БЮТ і Партією регіонів про створення широкої коаліції для переписування Конституції: Януковичу мали дістатися корінці (президентський пост з мінімумом повноважень), а Тимошенко претендувала на вершки (прем`єрський портфель з важелями державного управління). І, звичайно ж, демократія залишалася б за такого сценарію в безпеці. Але раз задушити Віктора Федоровича в обіймах не вийшло, доведеться Юлії Володимирівні повертатися до опозиційної діяльності, у якій вона вельми ефективна. У суботньому телезверненні Тимошенко пообіцяла також не збирати майдани.
|Юлія Тимошенко
Довго збирався з духом Юрій Луценко, столицею після другого туру навіть поповзли чутки про зникнення «термінатора». Але, як з`ясувалося з перших вуст, після звільнення парламентом з поста міністра внутрішніх справ, оперативного призначення урядом в.о. шефа МВС і рішення суду про нелегітимність цього рішення Юрій Віталійович вирішив стати «духовним лідером МВС». У Європі нечасто почуєш, щоб керівник органів правопорядку так живо використовував опозиційну риторику. Луценко переконаний, що й Тимошенко, і Януковичу доведеться співіснувати у владі. Не забув лідер «Народної самооборони» спростувати чутки про те, що його парламентські соратники не проти взяти участь у переформатуванні коаліції під нового Президента.
|Юрій Луценко
Янукович не поспішає називати ім`я політика, якого він хотів би бачити прем`єром. Справа, як видається, не у позиції бютівців, які стверджують, що президентські вибори не мають жодного відношення до формування коаліції, а в тому, що питання переформатування нової парламентської більшості поки не вирішене. Хоча пильний шеф департаменту безпеки БЮТ Андрій Кожем’якін уже заявив, що депутатам, які сумніваютьтся, пропонують від 3 до 5 мільйонів доларів, справа не тільки в грошах. Куди важливішою є політична перспектива і можливість бути переобраним у Верховну Раду. Володимир Литвин, наприклад, упевнений, що набагато легше сформувати парламентську більшість, ніж знайти сьогодні 1,5 млрд. гривень на дострокові парламентські вибори. Дбайливий спікер турбується не стільки про державну економію, скільки про власне політичне майбутнє.
Економіка країни продовжує подавати сигнали політикам: пора, мовляв, попрацювати. Інфляція за підсумками січня склала 1,8%, а дані Рахункової палати можна назвати «чорною міткою» для уряду Тимошенко. Падіння ВВП склало 13,9%, а дефіцит бюджету – 34 мільярди гривень. Чи варто дивуватися, що Микола Азаров (можливий претендент на прем`єрський портфель) пригрозив порушенням кримінальної справи за нецільове використання бюджетних коштів. Ще один претендент на прем`єрське місце, Сергій Тігіпко, закликав не боятися «донецьких», запевнивши, що піде в опозицію, якщо не одержить гідного місця в новій владі.
Євген Магда