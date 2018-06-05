Віхи тижня. Янукович набирає вагу, Тимошенко відходить з боєм

Центральна виборча комісія оголосила Віктора Януковича обраним Президентом України, давши підставу його прихильникам готуватися до інавгурації, а противникам – оскаржувати рішення ЦВК в суді. Юлія Тимошенко запевнила співгромадян, що Янукович ніколи не буде легітимним главою держави. Юрій Луценко придумав для себе нове звання – «духовний лідер МВС».

Більшість у Центрвиборчкомі та вміння «регіоналів» направляти мобільні групи своїх депутатів у вузькі місця разом з мітингом прихильником Віктора Януковича на площі Лесі Українки зробили свою справу: 14 лютого ЦВК офіційно зафіксувала прояв електоральної любові більшості українців, які проголосували 7 лютого, до Віктора Януковича. Особливі думки членів Центрвиборчкому, призначених за квотою БЮТ, не стали перешкодою для обприлюднення імені нового глави держави. Соратники Юлії Тимошенко пообіцяли оскаржувати рішення у Вищому адміністративному суді, з в.о. голови якого Олександром Пасенюком у БЮТ вельми напружені сотсунки. Соратники Януковича тим часом почали підготовку до його інавгурації.

Втім, все це не зупинить Юлію Тимошенко. Прем`єр витримала п`ятиденну паузу, перш ніж з телевізійних екранів пообіцяла співгромадянам не визнавати результати президентських виборів. Мовчання лідера БЮТ примушувало її опонентів помітно нервувати, зате виступ виявився передбачуваним: Юлія Володимирівна розповіла про масові фальсифікації і свою готовність захищати українську демократію від Януковича. Тепер стає зрозумілим таємний сенс давнішніх переговорів між БЮТ і Партією регіонів про створення широкої коаліції для переписування Конституції: Януковичу мали дістатися корінці (президентський пост з мінімумом повноважень), а Тимошенко претендувала на вершки (прем`єрський портфель з важелями державного управління). І, звичайно ж, демократія залишалася б за такого сценарію в безпеці. Але раз задушити Віктора Федоровича в обіймах не вийшло, доведеться Юлії Володимирівні повертатися до опозиційної діяльності, у якій вона вельми ефективна. У суботньому телезверненні Тимошенко пообіцяла також не збирати майдани.

Юлії Володимирівні доводиться вирішувати одночасно декілька завдань. З інформуванням суспільства про фальсифікації під час другого туру сяк-так впоралися підвищені до заступників голови фракції БЮТ Андрій Шкіль і Сергій Соболєв. Пропозиції Миколи Томенка «сердечникам» добровільно піти в опозицію не пробилися крізь оточення Юлії Володимирівни, в якому вже зяють дірки, створені тими, хто рвонув на уклін до Януковича. Зате юристи, які мають досвід боротьби за проведення третього туру, – Сергій Власенко і Микола Катеринчук – повні рішучості показати клас юридичної роботи Юлії Тимошенко.

Довго збирався з духом Юрій Луценко, столицею після другого туру навіть поповзли чутки про зникнення «термінатора». Але, як з`ясувалося з перших вуст, після звільнення парламентом з поста міністра внутрішніх справ, оперативного призначення урядом в.о. шефа МВС і рішення суду про нелегітимність цього рішення Юрій Віталійович вирішив стати «духовним лідером МВС». У Європі нечасто почуєш, щоб керівник органів правопорядку так живо використовував опозиційну риторику. Луценко переконаний, що й Тимошенко, і Януковичу доведеться співіснувати у владі. Не забув лідер «Народної самооборони» спростувати чутки про те, що його парламентські соратники не проти взяти участь у переформатуванні коаліції під нового Президента.

Треба сказати, що життя може обсмикнути Юрія Віталійовича. Звичайно, деякі члени фракції НУ–НС сьогодні відчули себе в центрі уваги, але від того політичні процеси в третьому за величиною парламентському об`єднанні не стали більш передбачуваними. Формальна приналежність до якої-небудь із численних груп усередині «клаптикової» фракції не гратиме визначальної ролі для політичного самовизначення більшості нунсівців. З яскравих подій у житті фракції НУ–НС варто відзначити повернення в її лоно Арсенія Яценюка, який тимчасово перестав грати роль фронтовика-одинака, ситуативну консолідацію груп «За Україну» і УНП та спроби сформувати єдину фракційну позицію для участі у великому політичному торзі.

Янукович не поспішає називати ім`я політика, якого він хотів би бачити прем`єром. Справа, як видається, не у позиції бютівців, які стверджують, що президентські вибори не мають жодного відношення до формування коаліції, а в тому, що питання переформатування нової парламентської більшості поки не вирішене. Хоча пильний шеф департаменту безпеки БЮТ Андрій Кожем’якін уже заявив, що депутатам, які сумніваютьтся, пропонують від 3 до 5 мільйонів доларів, справа не тільки в грошах. Куди важливішою є політична перспектива і можливість бути переобраним у Верховну Раду. Володимир Литвин, наприклад, упевнений, що набагато легше сформувати парламентську більшість, ніж знайти сьогодні 1,5 млрд. гривень на дострокові парламентські вибори. Дбайливий спікер турбується не стільки про державну економію, скільки про власне політичне майбутнє.

Економіка країни продовжує подавати сигнали політикам: пора, мовляв, попрацювати. Інфляція за підсумками січня склала 1,8%, а дані Рахункової палати можна назвати «чорною міткою» для уряду Тимошенко. Падіння ВВП склало 13,9%, а дефіцит бюджету – 34 мільярди гривень. Чи варто дивуватися, що Микола Азаров (можливий претендент на прем`єрський портфель) пригрозив порушенням кримінальної справи за нецільове використання бюджетних коштів. Ще один претендент на прем`єрське місце, Сергій Тігіпко, закликав не боятися «донецьких», запевнивши, що піде в опозицію, якщо не одержить гідного місця в новій владі.

Євген Магда