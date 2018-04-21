Закон про імперативний мандат: депутати-перебіжчики стукаються назад?

Поза сумнівом, бютівець Анатолій Семінога – один з найпослідовніших опозиціонерів у Київраді. З нинішньою столичною владою він бився не тільки морально, а й фізично. Дійшло до того, що Леонід Михайлович звинуватив Анатолія Івановича в тому, що той буцім прокусив йому пальця. Суперечки в Київраді чекають продовження, але закон про імперативний мандат, набувши чинності, обмежив право депутатів місцевих рад залишати лави політичної сили, за списками якої вони обрані, може істотно змінити сили в столичній владі. Про те, до чого все це приведе, ми й поговорили з депутатом Семиногою.

– Анатолію Івановичу, як Ви особисто оцінюєте закон про імперативний мандат? – Учора Президент підписав закон, а сьогодні він оприлюднений у засобах масової інформації. Це свідчить про те, що відсьогодні він набув чинності у нашій державі. І я особисто як депутат зі стажем, опозиційний депутат, вітаю такий крок. Вважаю, що за нинішніх умов без його ухвалення закон про вибори до місцевих рад за партійними списками не має ніякого сенсу, адже депутати повинні нести відповідальність перед своїми виборцями.

– Як вплине ухвалення закону на розстановку в Київраді?

– Ухвалення Закону потягне зміни більшості як у Київраді, так і в районних радах в інших областях і містах. Відтепер більшість, яка формуватиметься в місцевих радах, буде відображати суспільні настрої виборців. Адже люди голосували за певні сили, які йшли на вибори з своїми політичними програмами, а депутати розміняли довіру людей. Ухвалення закону все змінює. А тому та більшість, що сформована сьогодні в Київраді по корупційних схемах, буде переформатоване і приведене в стан, який було відображено під час виборів голосами наших виборців. Нова більшість почне служити вже не власним інтересам, а виконуватиме свої програми, з якими депутати йшли на вибори. Більшість Черновецького буде просто знищена.

– З вашої фракції пішло чотирнадцять осіб. Що буде з ними? – Люди, яких він купив або за київську землю, або за посади в місті, просто будуть позбавлені депутатських мандатів і почнуть займатися якимись іншими справами, а на їх місце прийдуть люди, готові чесно служити. Адже тепер людина, яка порушила лінію партії, може позбутися мандата. Але якщо депутат зробив помилку і готовий повернутися, він повинен написати заяву з проханням прийняти назад у фракцію. Фракція вирішить, приймати його чи ні. Якщо ні, то на місце цього депутата прийде інша людина.

– Є вже охочі повернутися? – На сьогодні у нас є дві заяви з проханням прийняти назад. Я не хотів би називати імена цих людей наперед, щоб не ставити їх в ніякове положення. Але, думаю, на цій сесії, у четвер, ці заявки оголосять, також упевнений, що до сесії таких заявок буде набагато більше. Раніше пан Черновецький дурив голову цим депутатам, кажучи, що Президент ніколи не підпише закон. Але сьогодні він вступив в силу, і аргументів, щоб дурити голови депутатам, у нього немає.

Бажання повернутися у фракцію абсолютне у всіх депутатів, що вийшли з фракції, – нікому не хочеться позбавляти себе депутатського мандата. Я упевнений, що практично всі вони поводитимуться до нас з проханням про повернення. Ми, щоправда, не ведемо переговори з ними, оскільки вважаємо, що кожен повинен вирішити свою депутатську долю.

– Або недепутатську? – Можна і так сказати. За цими обранцями стоїть партійна організація, яка налічує понад двадцять тисяч членів партії в Києві. І кожний з них гідний стати депутатом. На кожне депутатське місце є дуже багато претендентів – у нас сто двадцять кандидатів у депутати.

– У такому разі, коли картина зміниться, чи зніме нова більшість з посади секретаря Київради Олеся Довгого?

– Так, Довгий проводить сесії з грубим порушенням і регламенту, і законів України. Він проштовхує рішення з політичним цинізмом, лобіюючи власні інтереси, а не інтереси киян. Тому питання про перебування Довгого на цій посаді рано чи пізно встане. І наскільки я знаю, у нього вже є два попередження від депутатського корпусу про порушення регламенту роботи Київради. Проте я не думаю, що усунення пана Довгого – проблема, яку необхідно сьогодні ставити в першу чергу. Сьогодні є актуальніші питання. Це, насамперед, тарифи, які Черновецкий підняв у три з половиною рази. Друге питання – про припинення дерибану київської землі. Вирішимо ці завдання, потім вестимемо мову про внутрішню роботу.

Антон Зікора