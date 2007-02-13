Бойко до Луценка ставиться добре, хоч і не знає, що у нього в голові

Генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча Володимир БОЙКО відзначає "добрі стосунки" з екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Про це В.БОЙКО заявив сьогодні на прес-конференції в Маріуполі. Так керівник ММК відповів на питання, чи не змінилося його ставлення до Ю.ЛУЦЕНКА, якого він раніше називав одним із гідних кандидатів на пост прем`єр-міністра України.

"У мене як були добрі стосунки з ним, так вони і залишаться", - сказав В.БОЙКО.

За його словами, він сьогодні "нормально оцінює" роботу Ю.ЛУЦЕНКА як міністра внутрішніх справ. "А то, що він сьогодні зайнявся політикою, то це його питання", - додав В.БОЙКО.

Водночас, він філософськи зазначив, що "важко давати оцінку іншій людині". "Як можна знати, що в голові у цієї людини. А судять, за великим рахунком, за його справами", - вважає В.БОЙКО.

Він також сказав, що у нього "як були зі всіма відносно нормальні стосунки, так і залишаться".

"Я ж розумію, коли буває, що з тобою цілуються, обнімаються, а самі думають, як тобі ніж вставити під ребро. Але мене ніхто не може звинуватити, поки я живий, що я комусь мстився. Хоча багато хто заслуговує на це", - вказав В.БОЙКО.

На його переконання, "на будь-яке зло треба відповідати добром".

"А якщо я почну мстити комусь, і своїм почну мстити, то що це буде", - сказав керівник ММК.