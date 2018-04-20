Ткачук погрожує ”фізичним знищенням”, а в Бєльського ”не все з головою”

Виконувач обов’язків директора Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Київ» Микита БЄЛЬСЬКИЙ стверджує, що усунутий з посади директора Валерій ТКАЧУК дестабілізує роботу каналу та погрожує йому фізичним знищенням.

Про це він сказав сьогодні інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“Сьогодні вперше на мій мобільний телефон подзвонив громадянин ТКАЧУК і, нецензурно лаючись, почав мені погрожувати. Зокрема, він сказав: ”Тобі що мало однієї аварії. Я тебе знищу фізично”, - заявив М.БЄЛЬСЬКИЙ.

М.БЄЛЬСЬКИЙ нагадав, що 20 квітня потрапив в автомобільну аварію. “Фактично на порожній дорозі на вулиці Грушевського в мене, грубо порушуючи правила дорожнього руху, врізався величезний джип. Раніше я не пов’язував цю аварію з тим, що відбувається на каналі – хоча не розумію, як на порожній дорозі можна було не помітити одну мою машину”, - зауважив він.

“Після сьогоднішньої телефонної розмови в мене виникають сумніви щодо випадковості аварії, яка відбулася. Можливо, це певний елемент морального тиску на мене як на людину, яка виконує обов’язки директора телекомпанії”, – додав М.БЄЛЬСЬКИЙ.

В.о. директора компанії відзначив, що є головою комісії, яка проводить перевірку фінансової діяльності компанії. “За тиждень роботи комісії вже знайдено деякі цікаві факти – це правопорушення, які пов’язанні з використанні бюджетних коштів”, - повідомив він.

Водночас М.БЄЛЬСЬКИЙ відмовився повідомити деталі порушень, пославшись на конфіденційність цієї інформації.

За його словами, в нього не має достатньо часу для проведення перевірки, оскільки одночасно доводиться стабілізувати роботу телекомпанії.

“В.ТКАЧУК потрапив до лікарні, але, незважаючи на це, він постійно дзвонить до співробітників телекомпанії та дестабілізує роботу телекомпанії. На мій погляд, є певні підбурювання окремих членів колективу – аж до акцій непокори”, - наголосив М.БЄЛЬСЬКИЙ.

Він не виключив, що звернеться до міліції, щоб правоохоронці об’єктивно оцінили реальність цих погроз.

Водночас, усунутий з посади директора Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Київ» Валерій ТКАЧУК спростовує всі звинувачення виконувача обов’язків директора каналу Микити БЄЛЬСЬКОГО.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“Швидше за все, М.БЄЛЬСЬКИЙ захворів – у нього погано з головою, йому треба обов’язково звернутись до лікаря. Я з ним не розмовляв, бо знаходжусь в лікарні. Це повна брехня – стосовно погроз і всього іншого, а дестабілізувати роботу каналу, коли я знаходжусь в лікарні, я не можу, він (М.БЄЛЬСЬКИЙ), напевно, просто мене боїться”, - сказав В.ТКАЧУК.

Він також спростував свою причетність до аварії, в яку потрапив М.БЄЛЬСЬКИЙ.

“Йому знову ж таки треба звернутись до лікаря. Напевно, він вчора перебрав – він любить трошки випити – напевно, перебрав та з похмілля таке несе”, - зауважив він.

“У чоловіка напевно не все в порядку з психікою. Я рекомендував би йому звернутись до лікаря, а не в УНІАН”, - наголосив В.ТКАЧУК.

Він також наголосив що жодна перевірка не може виявити фінансових порушень за час його керівництва каналом.

“Цього не може бути, бо не може бути”, - сказав В.ТКАЧУК.

Він наголосив, що М.БЄЛЬСЬКИЙ був його першим заступником та мав таке ж право підпису під фінансовими документами, як і він.

Він підкреслив, що через це, за юридичними канонами, М.БЄЛЬСЬКИЙ взагалі не має право проводити таку перевірку. “Що його підпис в банку, що мій, однаково проходить, тому якщо і були якісь порушення, то, очевидно, він їх робив – можливо, він підписував документи, про які я не знав”, - сказав він.

В.ТКАЧУК переконаний, що подібні твердження може зробити тільки незалежний аудит або Контрольно-ревізійне управління в місті Києві. Він наголосив, що останню перевірку КРУ завершило у лютому, і у відповідному акті не відзначено жодних порушень.

Відповідаючи на запитання, “чому він призначив такого заступника”, В.ТКАЧУК сказав: “Ви знаєте – це моя помилка – помиляються люди, хто працює. В житті всяке буває. В Ісуса Христа також були учні, і всі його зрадили На превеликий жаль, є таки люди, яких називають іудами”.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, згідно з яким директора ТРК «Київ» В.ТКАЧУКА усунено з посади і призначено проведення службового розслідування.

На період відсутності В.ТКАЧУКА виконання його обов`язків покладено на першого заступника директора Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Київ» М.БЄЛЬСЬКОГО.

Того ж дня В.ТКАЧУК з гіпертонічним кризом був госпіталізований у реанімаційне відділення Київського НДІ кардіології ім. академіка Стражеско.