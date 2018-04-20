Ющенка не взяли в ліквідатори, бо він не касир

Мене не взяли в Чорнобиль

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який у 1986 році працював у Держбанку, пригадує, як після аварії на ЧАЕС збирався їхати в Чорнобиль рятувати банківські цінності.

Про це Президент України розповів у своєму сьогоднішньому інтерв’ю на УТ-1.

"Пам’ятаю навіть, було багато речей, коли люди хотіли їхати в Чорнобиль.

Я пригадую, в нас у банку стояло питання, що треба з чорнобильської зони вивозити майно банківське, купюри, банкноти, кошти, цінності, то в нас черга була, я в неї і сам записувався. Тільки треба було відбирати фахівців, які володіли касовими операціями, роботою з готівкою, а не економістів, фінансистів”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це була єдина причина, через яку його не взяли.

Наші відходи не влазять у наше сховище

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що причина відставання на три роки у будівництві сховища для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) передусім полягає в тому, що на проектному рівні було допущено серйозну технологічну помилку.

“Допущено серйозну технологічну помилку на проектному рівні, яка призвела до того, що вже протягом трьох років ні підрядник, ні обидві сторони не можуть дати відповіді, як сьогодні цей проект модернізувати, щоб туди закласти капсули з відходами ядерного палива, які прийняті на зберігання. І тому зараз, після трирічного мертвого сезону ми приступили до активних переговорів, знайшли порозуміння з усіма сторонами”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що в цьому питанні він “далекий” від теми корупції, проте додавши: “Хоча я не виключаю того, що і цей фактор там міг бути”.

Стосовно ж проектної помилки, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що “технологічно вона була настільки глибоко закладена, що сьогодні, дійсно, не просто дати відповідь на те, як цей об’єкт навіть добудувати”. За його словами, зараз влада звернулася до фахівців, щоб зробити нові проектні розробки, які б адаптувалися вже до того, що зроблено на цьому об’єкті. В цьому контексті В.ЮЩЕНКО сказав: “Новини хороші. Думаю, що ми цю роботу завершимо, можливо, в найближчий рік”.

В зоні має бути людно: туристи, самосельці, акушери …

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що влада має всіляко підтримувати чорнобильських самосельців.

Про це він сказав у своєму сьогоднішньому інтерв’ю на УТ-1.

Зазначивши, що на сьогодні в зоні відчуження живе 301 особа, В.ЮЩЕНКО підкреслив: “Ми повинні всіляко їх підтримувати”.

За його словами, політика ставлення до самоселів “однозначно повинна бути позитивна”, і влада повинна забезпечувати всі потреби цих людей. В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що до кінця року там будуть працювати три фельдшерсько-акушерські пункти, один вже працює.

“Останній раз, коли я там був, поспілкувався із звичайними жителями. Багато чого отримав повчального із того життя, яке у них є. Ми домовилося, що керівництво зони Чорнобильської станції забезпечить тим, кому потрібно, проведення електроенергії, експериментальний лісгосп, який там існує, забезпечить людей дровами. Одним словом, з миру по нитці”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, В.ЮЩЕНКО переконаний в потребі розвивати туризм в Чорнобильській зоні.

“Я переконаний, що потрібно”, - зокрема, сказав він.

“З одного боку, ми говоримо про те, що нам треба подивитися на Чорнобиль такий, який він є. Причому подивитися своїми очима, не творити байок і міфів”, - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що реактор повинні бачити мільйони людей. І тому, за його словами, немає нічого поганого в тому, якщо у Києві знайдеться декілька компаній, з якими управління Чорнобильської зони заключить відповідний контракт і зробить принаймні експериментальні екскурсії.

“Ми розуміємо, чому кожна закордонна делегація, яка приїжджає, просить дозволу попасти у Чорнобильську зону, подивитися з різних боків на те, що трапилося там. Переконаний, що для дуже багатьох людей, громадян України побачити чорнобильське село із незакритими дверима, з розкритими вікнами, із двором, в якому поросли кущі, недоглянутий сад – це теж уроки, і для когось вони будуть справляти більше враження, ніж блок ядерної станції, що зруйнований”, - сказав Президент.

Ні новим реакторам?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що розвиток української ядерної енергетики передбачатиме пролонгування роботи існуючих блоків, а не будівництво нових.

”В ядерній генерації першим пунктом є не будівництво ядерних блоків, а продовження як мінімум на 20 років життя 15 ядерних блоків, на яких сьогодні працює Україна”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що ці блоки відповідають міжнародним стандартам, і що за аналогічною технологією сьогодні працюють 60% ядерних блоків світу.

“Практика продовження їх життя на 15-20 років – це практика, яка ефективно використовується в усьому світі. Ми тільки достроково закривали блоки, а продовжувати життя за відповідним ступенем безпеки – цього Україна ще не знала”, - підкреслив Президент, додавши, що перший етап завдання – вийти на національні і міжнародні проекти, які б дали змогу в першу чергу продовжити життя на 20 років тій ядерній програмі, яка вже є.

“А потім пройде 20 років, і ми з вами будемо ставити перед собою питання: а який розвиток повинен бути – чи розвиток, чи заміщення раніше побудованих ядерних блоків? Очевидно, це повинна бути ядерна енергетика”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, ГРЕСи ніколи не замінять 54% балансу енергетики України. При цьому він зазначив, що у порівнянні із ГРЕСами або використанням вугілля, ядерна енергетика є найбільш екологічно безпечним сектором енергетики. “Спалювання газу, вугілля, іншої органіки призводить тільки до конфлікту з навколишнім середовищем, серйозного конфлікту, на який людство ще не знайшло відповіді. Переконаний, що Україні треба все це зважити”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що зазначена тема не повинна бути основою для “легких політичних заяв” чи політичних спекуляцій.