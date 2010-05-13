Депутат Київради побачив у бюджеті-2010 «небезпечну приховану частину»

Бюджет Києва на 2010 рік може принести великі несподіванки. Про це заявив голова Української селянської демократичної партії, депутат Київради Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам проект головного фінансового документа столиці.

«На перший погляд, бюджет-2010 значно реальніший, аніж минулорічний. Так, з нього прибрані абсолютно нереальні надходження від нововведень мера (нагадаю, що у минулому році Київ планував отримати неподаткових надходжень 3,3 мільярда гривень, а у цьому році ця цифра вдесятеро менша – 304,9 мільйона гривень). Реальнішою виглядає і цифра вилучень до держбюджету – 6,4 мільярда, що лише на 98 мільйонів гривень більше, ніж було реально виконано у минулому році», - зазначив політик.

Однак, за даними Андрієвського, проект бюджету-2010 містить і дуже небезпечну приховану частину.

«Як у айсберга є небезпечна прихована частина, так і в бюджеті-2010 є небезпечні моменти, - сказав Дмитро Андрієвський. – Наприклад, контрольні цифри, доведені районам по захищених статтях, збільшуються. Але це збільшення повністю з’їдається збільшенням вартості енергоресурсів, передбаченим законом України зростанням заробітної платні бюджетникам та збільшенням ціни на харчування у навчальних закладах. Крім того, на районних бюджетах висять і минулорічні борги. Я вже не кажу про те, що районним адміністраціям не доведені статті доходів, а це ставить під сумнів реальність виконання бюджету-2010. Таким чином, сумарно видатки на захищені статті (енергоносії, зарплата бюджетникам та харчування у навчальних закладах) у районів виходять більші, ніж потенційні надходження. У такій ситуації не можна говорити не тільки про розвиток, а навіть про утримання районного господарства: вивіз сміття, ремонт тощо».

За інформацією Андрієвського, Київ планує на 932 мільйони гривень збільшити податкові надходження у порівнянні з виконаними минулого року показниками.

«В умовах кризи та росту безробіття це малореально, - зазначив депутат. – А тому можна прогнозувати недовиконання статей бюджету, зокрема і тих, якими заплановано компенсувати комунальні тарифи».