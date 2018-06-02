Яких сюрпризів чекати від візиту Медвєдєва

17 травня Віктор Янукович очікує на свого колегу з Москви Дмитра Медведєва. Після їхньої останньої зустрічі в Харкові, підсумком якої було підписання славнозвісних Харківських угод, українське суспільство досі не може заспокоїтися. Яких сюрпризів чекати від відвідин Медвєдєва цього разу? Про це ми запитали в експертів та політиків.

Олександр Волков, колишній народний депутат:

ХРІН ЇХ ЗНАЄ, ПРО ЩО БОЙКО З МІЛЛЕРОМ ГОВОРЯТЬ МІЖ СОБОЮ

Те, що президент Росії після п’ятирічної перерви їде в Україну вирішувати й налагоджувати взаємовідносини між державами, – це добре. Я завжди про це казав і схвалював.

Я виступав завжди за те, що між Україною і Росією мають бути тісні економічні зв’язки, але це в жодному разі не повинно стосуватися політичної незалежності України.

Але, на жаль, ми не знаємо з чим їде до нас Медвєдєв і що підписуватимуть президенти. Бо вони все роблять за якимись завісами, тайком від українського суспільства.

Український народ має розуміти, що зустрічі цих двох у жодному разі не повинні бути спрямовані не те, щоб Україна втратила незалежність. Немає значення, яку: політичну, енергетичну чи ще якусь.

Гадаю, сюрпризів щодо Абхазії і Південної Осетії не буде. І взагалі я за проведення референдумів. Саме завдяки мені при Кучмі було проведено кілька референдумів з болючих питань. Я це радив і Ющенку, але ж воно таке бездарне, яке було дурне, таке й залишилося по сьогодні.

Раджу і Януковичу питання, які не врегульовані Конституцією або які передбачають зміни до Конституції, все-таки виносити на обговорення суспільства і проводити референдум.

Вони кажуть, нема такого питання в законі про референдум… Люди добрі, сьогодні повна влада у ваших руках: коаліція, президент, прем’єр і Литвин, який примкнув до них у вигляді реп’яха, бля…

Тож, зробіть це так, як потребує закон. Не порушуйте його, бо завтра він вас ударить дубиною по башці! Бля…

Бойко веде переговори з Міллером… Давайте дочекаємося підписів, бо хрін їх знає, про що вони між собою говорять. Це не має жодного значення. Це як у тому анекдоті: приходить чоловік до друга й каже: «Ваня кожен день по три рази», а друг йому: «Хто тобі сказав?» – «Він сказав» – «Ну й ти кажи».

Тобто ці розмови ще не означають чогось конкретного.

Василь Кисельов, народний депутат (ПР):

ПИТАННЯ ЗДАЧІ ГТС, ГАДАЮ, БУДЕ ВИРІШЕНО

Нам треба зробити все, щоб максимально використати приїзд Медведєва для посилення економічної стабільності в Україні.

Відверто кажучи, я приємно вражений мужніми кроками Януковича, які він робить щодо зближення з Росією.

Першочергово треба розглянути економічні питання і відпрацьовувати їх. Головне – питання газотранспортного консорціуму. Я казав про це ще у 2007 році й учора зареєстрував законопроект про те, що нашу ГТС можна здавати в оренду чи робити на її базі консорціум, чи передавати її в концесію. Бо потрібно, аби наше національне надбання працювало ефективно.

На нашу ГТС треба сім мільярдів євро. У нас таких грошей нема. І ми, як собака на сіні, не даємо нікому нічого з нею робити. Тому треба здати її в консорціум, і вона приноситиме гроші.

Сподіваюся, питання ГТС на зустрічі Януковича і Медведєва буде вирішено.

Як на мене, Україна не може піти на визнання Абхазії і Південної Осетії. Я кримчанин і можу сказати з певністю, що буде створено дуже серйозний прецедент, бо сьогодні Україна – не унітарна держава. У нас є Крим. Якщо Україна визнає ці землі незалежними, то це вилізе нам боком.

Гадаю, сюрпризів під час візиту не буде.

Не думаю, щоб Янукович давав директиви Бойку на переговори про злиття «Нафтогазу» й «Газпрому». І від самого Бойка ніхто нічого такого не чув. А те, що Міллер десь там говорить, ну то хай говорить… А той план з консорціуму, який я пропоную, – реальний: Росія – постачальник газу, Україна – транспортер, Європа – споживач.

Крім того, якщо ми вестимемо переговори правильно, то Україна ще й може отримати доступ до спільної розробки газових і нафтових родовищ РФ.

Віктор Небоженко, політолог:

УРЯД ВІДДАЄ НАЙПРИВАБЛИВІШІ ГАЛУЗІ, НАЗИВАЮЧИ ЇХ НАЙГІРШИМИ

Медведєв виступає в нас у ролі такого собі фокусника й переможця. Він приїжджає в Україну лише тоді, коли точно знає, що українська влада принижуватиметься. Можливо, це пов’язано з комплексом неповноцінності Медведєва через його зріст, а можливо, через те, що над ним знущається половина Європи, а можливо, через неповагу до нього Путіна. Він приїжджає лише тоді, коли українська влада готова щось здавати, коли вогна готова виконати будь-які нескромні побажання Медведєва. Це написано на його обличчі. Він хоче в Україні бути, як Гай Юлій Цезар: прийшов, побачив, переміг.

Наші політики можуть скільки завгодно говорити, що вони ніколи не дадуть поглинути Газпромом Нафтогаз, авіаційну промисловість чи атомну енергетику, але насправді все це буде зроблено. І приїзд Медвєдєва цьому доказ.

Але нічого страшного, у нього «добра» душа, тому довго він нас не мучитиме, до кінця року, гадаю, поїздить, а потім – у нього вже не буде приводів для візитів.

Зверніть увагу, що Медведєв не хоче відібрати вугільну промисловість, яка переживає страшні часи. Не хоче забрати й жахливе ЖКГ. Він забирає те, що привабливе всюди, для всього світу. В Україні ГТС ще жива, але чомусь її оголосили вже мертвою. Ви ж помітили, що Кабмін України віддає найпривабливіші галузі української економіки, називаючи їх найгіршими.

Міністр закордонних справ Грищенко удвоє більший, ніж дипломат. Він пишається тим, що обманює не лише громадськість, а й себе. Грищенко в цьому сенсі ще гірший, ніж Тарасюк. Тобто якщо Тарасюк багато говорив і злив Росію, то цей мало говорить і намагається передбачити будь-які побажання Росії. Такий ось дуже рідкісний вид дипломата, який намагається не захищати національні інтереси. Але це буває. Наприклад, в африканських країнах це дуже поширено. Тому не думаю, що можна вірити словам Грищенка щодо Абхазії і Південної Осетії. Коли дозріє Медведєв, тоді й ця влада заспіває те, що треба.

Янукович повинен вдавати, що саме він керує процесом, а насправді йому подадуть рішення і він скаже: «Так, це наймудріше рішення». Оскільки, немає комунікації між президентом і суспільством, тому будь-які його слова виглядатимуть «мудрими», бо ми ж сказати нічого не можемо.

Група Бойка – Фірташа відпрацьовує свої інтереси, а Янукович змушений лише констатувати їхні рішення і брати на себе відповідальність. А після Різдва Росія взагалі втратить до Януковича цікавість.

Кадиров отримав Героя Росії за «стабілізацію» на Кавказі, а наші чиновники, мабуть, хочуть отримати Героя Росії за стабілізацію в російській економіці.

Юрій Кармазін, народний депутат (НУ–НС):

УСЕ ЦЕ МОЖЕ ДАТИ ОПОЗИЦІЇ ПРИВІД ВИХОДИТИ ЗА МЕЖІ КОНСТИТУЦІЇ

Я як голова Партії захисників Вітчизни хотів би очікувати подальшого зміцнення дружби з Росією, але саме дружби, а не роздачі електроенергетики, атомної промисловості, авіабудування, Керченської протоки чи двох третин Азовського моря, тобто того, що, на жаль, у перспективі вимальовується.

На превеликий жаль, у мене песимістичні прогнози. Це буде такий візит, що ще більше віддалить нас від Європи.

Клюєв (перший віце-прем’єр) у Верховній Раді казав, що буде підписано лише п’ять угод, але росіяни через Газпром це тут же спростували, сказали, що готується і консорціум, і об’єднання з Нафтогазом.

Мені дуже сподобався жарт Януковича щодо «50 на 50», але якби він ще додав 50 на 50 газових родовищ Росії, я б особисто погодився. Поки я бачу в їхніх угодах лише те, що можна взяти в України.

Усе, що відбувається, суперечить законам України. Більш того, це є правовою підставою для розширення форм дій, протестів опозиції. Тому що опозиція може опинитися в ситуації, коли вона діятиме в межах крайньої необхідності, використовуючи й кримінально-правовий термін, тобто коли може виходити за межі, передбачені Конституцією, тому що вона так вважатиме за необхідне захищати інтереси держави. Бо брутально порушуються основоположні закони, починаючи з Конституції, з обходу закону про ГТС, про атомну енергетику…

Знаєте, я б хотів, аби Янукович показав, що все-таки він президент, а не Бойко–Фірташ.

Питання щодо протестів 17 травня поки ще розглядається.

Тарас Чорновіл, народний депутат:

ПРОБЛЕМИ БУДУТЬ ПІСЛЯ ВІЗИТУ

Від візиту Медведєва очікувати несподіванок чи чогось такого екстраординарного не варто. Хіба що будуть якісь протокольні моменти, які дадуть привід для серйозних роздумів, наприклад, у протокол не включать покладення квітів до Меморіалу жертвам Голодомору. Тоді, звісно, будуть серйозні підстави робити певні висновки...

Але щодо наповнення візиту, як на мене, несподіванок бути не може. Виконавча влада взагалі-то не повинна звітувати наперед перед ВР, що буде підписано під час візиту. ВР потім може ратифікувати чи не ратифікувати. Але якщо “регіонали” вже пішли на звітування, то, гадаю, свого Клюєва вони не підставлятимуть і підпишуть те, що заявили. Нічого іншого не буде.

Гадаю, питання відродження СНД, ЄЕП серйозно не порушуватимуться. Тобто буде лише символізм візиту, аби підкреслити, що після велетенської перерви відновлюється практика державних візитів як новий виток взаємовідносин.

Документи будуть підписані лише ті, які анонсовані. А ось після візиту можна очікувати багатьох проблем. Бо ті договори, які хочуть підписати між господарюючими суб’єктами, відверто кажучи, лякають. Але це напряму не пов’язано з візитом.

Опитувала Ксеня Лесів