Грищенко заявив, що Україна не визнає Абхазію і Південну Осетію

10:55, 14 травня 2010
Політика
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Україна, за словами глави МЗС  України Костянтина Грищенка, не має наміру визнавати незалежність Абхазії і Південної Осетії.

«Для нас питання територіальної цілісності і непорушності кордонів є принциповим. Крапка», — сказав Грищенко,  відповідаючи в інтерв`ю газеті "Коммерсант-Украина" на запитання щодо ймовірності визнання Україною незалежності двох республік, які відокремилися від Грузії.

На сьогодні незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Росія, Нікарагуа, Венесуела і Науру.

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