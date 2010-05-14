Грищенко заявив, що Україна не визнає Абхазію і Південну Осетію
10:55, 14 травня 2010Політика
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Україна, за словами глави МЗС України Костянтина Грищенка, не має наміру визнавати незалежність Абхазії і Південної Осетії.
«Для нас питання територіальної цілісності і непорушності кордонів є принциповим. Крапка», — сказав Грищенко, відповідаючи в інтерв`ю газеті "Коммерсант-Украина" на запитання щодо ймовірності визнання Україною незалежності двох республік, які відокремилися від Грузії.
На сьогодні незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Росія, Нікарагуа, Венесуела і Науру.
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