Янукович втішив Медведєва, що дощ - до грошей (фоторепортаж)

Янукович порахував, що це його сьома зустріч з Медведєвим - і він в тому побачив символ. Як і в поганій погоді (а треба сказати, що вона неначе сказилася - і дощ як з відра, і вітер, і град, і громовиця) - бо дощ, кажуть, до грошей. Президентам, воно, видніше...

Аеропорт "Бориспіль"

Парк Слави

Головна несподіванка візиту російського гостя була пов`язана з протокольною частиною. Президенти, всупереч традиції, зустрілися не на Банковій, а на площі Слави, після чого направились до Могили Невідомого Солдата.

І тут з Януковичем трапився конфуз. Президента накрило вінком, якого він щойно поставив.

Сама по собі історія і яйця то не варта (ну, ви розумієте, виїденого), якби не прохання прес-служби Президента не розповсюджувати ці фото і відео, а відтак підігріте цим бажання все викласти і все показати. До цього додалися чутки про цензуру: нібито Адміністрація Президента заборонила показ кадрів з вінком. Отож, історія наробила чимало шуму.

"До останнього дня не вірилося, що Голодомор залишиться в графіку. Він кілька разів пропадав звідти", - поділився з газетою "Коммерсант-Украина" один з її співрозмовників.

Вимогу про обов`язкові відвідини главами держав Меморіалу пам`яті жертв Голодомору під час офіційних візитів увів Віктор Ющенко незадовго до завершення своїх президентських повноважень. Згідно з діючим указом, Д.Медведєв мав запалити свічу біля пам`ятника, а потім власноручно посадити кущ калини на схилі Дніпра.

Калини Медведєв з Януковичем садити не стали... І так до нитки вимокли.

Банкова

Тим часом біля Адміністрації Президента готувалися до приїзду глав держав.

«Дмитре Анатолійовичу, ви нас випередили, так би мовити, на повороті…» - відважив комплімент гостю Янукович, оцінюючи соціально-економічний розвиток двох держав. «В якійсь ситуації ми активно тиснули на газ, а Україна перейшла на понижену швидкість та ще й оглядалася навколо», - відповів Медведєв. Одним словом, поговорили як гонщик з гонщиком...

Янукович і Медведєв підписали сьогодні три спільні заяви і далипрес-конференцію.

Візит триває. Далі буде...

Дарина Терещенко

Фото Дмитра Ларіна, Володимира Гонтара, Сергія Світлицького /УНІАН