Янукович втішив Медведєва, що дощ - до грошей (фоторепортаж)
Янукович порахував, що це його сьома зустріч з Медведєвим - і він в тому побачив символ. Як і в поганій погоді...
Янукович порахував, що це його сьома зустріч з Медведєвим - і він в тому побачив символ. Як і в поганій погоді (а треба сказати, що вона неначе сказилася - і дощ як з відра, і вітер, і град, і громовиця) - бо дощ, кажуть, до грошей. Президентам, воно, видніше...
Аеропорт "Бориспіль"
|Чи то хліб розкваситься, чи то сіль намокне... А подумати страшно, як сіль розсиплеться - і чого доброго Янукович з Медведєвим розсваряться....
|Власною персоною
Глава АП українського Президента виструнчився, немовби він охоронець російського...
Парк Слави
Головна несподіванка візиту російського гостя була пов`язана з протокольною частиною. Президенти, всупереч традиції, зустрілися не на Банковій, а на площі Слави, після чого направились до Могили Невідомого Солдата.
І тут з Януковичем трапився конфуз. Президента накрило вінком, якого він щойно поставив.
Сама по собі історія і яйця то не варта (ну, ви розумієте, виїденого), якби не прохання прес-служби Президента не розповсюджувати ці фото і відео, а відтак підігріте цим бажання все викласти і все показати. До цього додалися чутки про цензуру: нібито Адміністрація Президента заборонила показ кадрів з вінком. Отож, історія наробила чимало шуму.
"До останнього дня не вірилося, що Голодомор залишиться в графіку. Він кілька разів пропадав звідти", - поділився з газетою "Коммерсант-Украина" один з її співрозмовників.
Вимогу про обов`язкові відвідини главами держав Меморіалу пам`яті жертв Голодомору під час офіційних візитів увів Віктор Ющенко незадовго до завершення своїх президентських повноважень. Згідно з діючим указом, Д.Медведєв мав запалити свічу біля пам`ятника, а потім власноручно посадити кущ калини на схилі Дніпра.
Калини Медведєв з Януковичем садити не стали... І так до нитки вимокли.
Банкова
Тим часом біля Адміністрації Президента готувалися до приїзду глав держав.
|"Задрана Медведєвим" активістка жіночого руху ”FEMEN” протестує проти приїзду російського президента
|А тут інші турботи... Щоб Президенти ноги, бува, не замочили
|Янукович встиг передягнутися в сухе (видають різні краватки до - і після -).
«Дмитре Анатолійовичу, ви нас випередили, так би мовити, на повороті…» - відважив комплімент гостю Янукович, оцінюючи соціально-економічний розвиток двох держав. «В якійсь ситуації ми активно тиснули на газ, а Україна перейшла на понижену швидкість та ще й оглядалася навколо», - відповів Медведєв. Одним словом, поговорили як гонщик з гонщиком...
Янукович і Медведєв підписали сьогодні три спільні заяви і далипрес-конференцію.
Візит триває. Далі буде...
Дарина Терещенко
Фото Дмитра Ларіна, Володимира Гонтара, Сергія Світлицького /УНІАН