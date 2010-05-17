Янукович: "так швидко працювати не можна", Медведєв: "доведеться"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україні й Росії працювати в таких прискорених темпах не треба, а Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ упевнений, що доведеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні на спільній прес-конференції в Києві за результатами переговорів.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні відбулося третє засідання міждержавної комісії двох країн. «Ми дійшли висновку, що так працювати не можна, тому що за такий короткий період часу провести сім зустрічей і загнати керівників наших робочих груп у ситуацію, коли вони повинні прискореними темпами готувати різні рішення», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

З ним не погодився Д.МЕДВЕДЄВ. Він зазначив: «Віктор Федорович сказав, що так працювати не можна, а мені б хотілося додати, що так працювати - доведеться».

Д.МЕДВЕДЄВ сказав, що для цього існує ряд причин. Зокрема, він наголосив, що за останні роки Україна і Росія багато що втратили. Він звернув увагу, що за останні 5 років сьогодні лише третє засідання міждержавної комісії, тоді як такі країни, їх лідери, мають по-хорошому зустрічатися мінімум двічі на рік. «Отже, на жаль, до цього нічого не робилося», - сказав він.

Також Д.МЕДВЕДЄВ вкотре наголосив, що сьогодні у російської сторони нарешті з`явилися партнери в особі українського керівництва. «Мені б хотілося сказати, що російська сторона добре працювала (на сьогоднішньому засіданні – УНІАН), тому що у неї, нарешті, з`явився повноцінний український партнер, тобто нормальне керівництво, яке ухвалює рішення і виконує їх», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, наголосивши, що це є дуже важливим чинником розвитку двосторонніх відносин.

Він також констатував, що сьогодні між Україною і Росією завершився період «полювання на відьом».