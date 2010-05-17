Янукович і Медведєв підписали три спільні заяви
17:43, 17 травня 2010Політика
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Церемонія пройшла в рамках візиту
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали три спільні заяви: «Спільну заяву президентів України та РФ з питань безпеки в Чорноморському регіоні», «Спільну заяву президентів України та РФ щодо удосконалення системи європейської безпеки» і «Спільну заяву президентів України та РФ щодо врегулювання придністровської проблеми».
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документів відбулась сьогодні в рамках офіційного візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва.
Тексти заяв поки не оприлюднено.
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