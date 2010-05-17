Янукович - Медведєву: якщо дощ іде, то це до грошей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає позитивними символами для розвитку відносин з Росією сьогоднішній дощ у Києві та сьому за рахунком зустріч з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на початку зустрічі віч-на-віч зі своїм російським колегою Д.МЕДВЕДЄВИМ, що проходить у даний час у вітальній залі Адміністрації Президента України.

Звертаючись до Д.МЕДВЕДЄВА, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що глава Російської держави вже давно не був у Києві.

«На даному етапі це сьома наша зустріч. Це така цифра, що вона засвідчує, що у подальшому ви будете відвідувати Київ дуже часто», - сказав Президент України.

Він вкотре наголосив, що за короткий період часу главам двох держав вдалося вивести відносини між Україною і Росією на рівень, що відповідає інтересам не лише країн, але й і настроям українського і російського народів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що під час сьогоднішнього візиту російської делегації до України сторони продовжать конструктивний, дружній діалог, який дозволить зробити подальші кроки в розвитку співробітництва.

Серед пріоритетних напрямків співпраці В.ЯНУКОВИЧ відзначив спільну боротьбу з економічною кризою, співробітництво у різних галузях промисловості й особливо у торговельно-економічних сфері.

Президент України також звернув увагу на несприятливі погодні умови, які були у Києві на момент прибуття Д.МЕДВЕДЄВА. На думку В.ЯНУКОВИЧА, така погода є добрим символом, адже, за народними прикметами, якщо дощ іде, то це до грошей.

У свою чергу Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ погодився, що давно не був у Києві, і заявив, що скучив за цим прекрасним містом.

Він зауважив, що сьогоднішній дощ є символом того, що відносини між Україною і Росією розпочалися з чистого аркушу. «Сподіваюсь, цей дощ змиє негатив, створений упродовж минулого періоду, і залишить нам чисту основу для продовження добросердечних відносин», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також зауважив, що добрі особисті стосунки між главами держав мають значний вплив і на стан відносин між країнами. «А між нашими державами повинні бути теплі і близькі стосунки», - наголосив Президент РФ і зауважив, що саме під час неформального дружнього спілкування між президентами дуже часто народжуються важливі державні домовленості.