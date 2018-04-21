Соціалісти готують державний заколот?

У п’ятницю ЗМІ поширили витяги з інтерв’ю народного депутата-соціаліста Василя Волги газеті «День» (№38 від 2 березня). Наводимо тут частину інтерв’ю, що привернула увагу громадськості (джерело – сайт газети «День»).

«…Президенту доведений план дій щодо того, як буде діяти антикризова коаліція в разі, якщо Ющенко раптом згодиться видати якийсь антиконституційний указ про розпуск парламенту. — Що, власне, за план дій? — Буде все дуже просто: відразу після видання цього указу всі центральні органи виконавчої влади беруться під жорстку охорону військами МВС. Більше того, після видання цього указу буде прийнято термінове рішення Верховної Ради про те, що ВР не визнає указів Президента легітимними. — Перепрошую, але саме представники коаліції звинувачують опозицію в спробі вчинити державний переворот. Судячи із вашого плану дій, видається, що саме правляча більшість планує такий, м`яко кажучи, радикальний сценарій. — А як інакше діяти? Про цей сценарій, можливо, іншими словами, говорили і Микола Азаров, і Раїса Богатирьова, і прем`єр, і голова ВР. Ми виконувати ніякого указу про розпуск парламенту не будемо. Війська МВС відпрацюють відповідно до Конституції, зберігаючи громадський спокій і конституційний порядок у країні. Між іншим, вже зараз нам відомі деякі факти того, що на Західній Україні готується прийняття рішень не підпорядковуватися Києву та ввести в себе пряме президентське правління. Якщо Ющенко на це піде, то ми з вами матимемо дві країни рівно через два тижні. Але я переконаний в тому, що Віктор Ющенко на це не піде і ми знайдемо компроміс.»

УНІАН поцікавився думкою політиків та політологів з приводу такої заяви депутата.

Борис Беспалий, народний депутат (НУ):

У Президента є схеми реагування на форс-мажорні обставини

Мені здається, що сам факт того, що оприлюднити такі міркування доручили такому несерйозному персонажеві, говорить про те, що це є просто гра на нервах або забуксувала стара платівка, і ніякого сутнісного значення ця заява не має. По суті коментувати заяви таких персонажів немає потреби – забагато честі. Коли вони усні – це зіпсоване повітря, коли письмові – це зіпсований папір. Таку інформацію я зазвичай, як то кажуть, множу на нуль. Не думаю, що цю заяву слід оцінювати як озвучення якихось серйозних намірів.

Мені здається, що в інформаційному просторі перебільшується значення цієї свистопляски. Для реалізації подібних заяв немає ані юридичних, ані жодних інших підстав. Президент уже дав цьому всьому чітку оцінку, і додати тут нічого. Мені це нагадує тост з «Кавказької полонянки»: вип’ємо за те, щоб наші бажання збігалися з нашими можливостями.

Інше питання, що у Президента як глави держави є схеми реагування на різні форс-мажорні обставини, і це ніяк не пов’язано з такими провокаційними заявами. Є РНБО, яке розглядає різні варіанти розвитку подій, що належать до сфери безпеки держави – від пташиного грипу до паводків і таких-от заяв. І на різні варіанти розвитку подій є різні варіанти сценарію їх вирішення.

Михайло Чечетов, заступник голови фракції Партії регіонів:

Ігрища угруповання війни в оточенні Президента призведуть до розколу України

Кожен депутат має право давати свою оцінку ситуації і своє бачення шляхів виходу з неї. Оцінка Василя Волги доволі емоційна, а те, що він казав щодо коментарів з боку прем’єра та Раїси Богатирьової – це його власна оцінка, вони самі будуть коментувати те, що вважатимуть за потрібне.

Але оцінки Волги правильні в одному – органи правопорядку мають займатися не політичними переслідуваннями, як це було два роки тому, коли міліція займалася винятково політичними переслідуваннями, а стояти на сторожі конституційних основ держави і нікому не давати можливості порушити Конституцію. Якщо хтось хоче, як в 1917-му році, штурмувати Кабінет Міністрів, Адміністрацію Президента чи Верховну Раду, то правоохоронні органи мають жорстко на це відреагувати. І так робиться у будь-якій країні. Спробуйте-но в Америці підійти до Білого дому! Треба найжорсткішим чином реагувати на спроби повалення конституційного ладу.

І правильно він сказав, що якщо указ буде неконституційний, то його виконувати ніхто не буде. Оці ігрища, які намагається організувати угруповання війни в оточенні Президента, призведуть до розколу України. України просто не буде – і Волга про це емоційно попереджує. Це все одно, що запалювати сірник біля бочки з порохом. Президент може і не хотів би такі укази придумувати, але йому його оточення стільки їх підсовує, що частина вже знаходиться у Конституційному суді. Знаючи агресивність оточення Президента і страх, що його відірвуть від корита, від таких людей можна очікувати чого завгодно.

Розв’язати цей вузол можна лише проведенням дострокових виборів – і президентських, і парламентських. Думаю, що маючи 7-8% рейтингу Президента і 40% рейтингу прем’єра, народ зробить правильний вибір. Те ж саме з партіями – враховуючи 34% рейтингу Партії регіонів, 15% БЮТ і 3% – «Нашої України», народ чітко визначить партію-переможця. От тоді буде «тишь, да гладь, да божья благодать» років на десять.

Якщо указ Президента буде конституційним, то Партія регіонів піде на вибори, переможе, і поставить крапку в цій історії раз і назавжди. З іншого боку, ми розуміємо, що дострокові вибори – це крок назад, втрата темпів економічного зростання. Ми вже чотири роки вибираємо. Скільки можна знущатися над країною?

Що ж до того, які рішення прийматиме Верховна Рада, то це особиста думка Василя Волги – будь-яке рішення буде розглядатися і ухвалюватися коаліцією. Коаліція ніколи не ухвалює незважених рішень.

Андрій Шкіль, народний депутат (БЮТ):

Найгірше те, що обмін заявами не вирішує проблеми

Я хотів би, щоб цю заяву прокоментувала Генеральна прокуратура, якщо вона у нас існує як правоохоронний інститут, оскільки це межує із закликами до вчинення антиконституційних і антидержавних дій. На жаль, як я розумію, вони коментувати цього не будуть, хоча це саме в їхній компетенції.

Кожен народний депутат повинен пам’ятати, що Президент був, є і залишатиметься гарантом Конституції і непокора гаранту Конституції означає непокору самій Конституції.

Сподіваюся, що це думка тільки одного екстремально налаштованого Василя Волги. Але якщо така заява буде підтримана хоча б якоюсь із політичних сил антикризової коаліції, то я готовий буду це коментувати як спробу здійснення антиконституційного заколоту. І тут вже одразу повинна діяти Генеральна прокуратура. Зараз ніхто не хоче додаткової ескалації напруги, тому коментарі однієї політичної сили можуть з’являтися тільки у відповідь на заяву певної політичної сили, а не окремого депутата. Я майже певен, що офіційна позиція, скажімо, СПУ, саме такою і є, але вона не оприлюднюється. Обмін заявами може відбутися. Найгірше, що це не вирішить проблеми.

Що ж до дій Президента, то думаю, що, зробивши один крок, він робитиме і наступні.

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень «Софія»:

У всіх цих заявах забагато «якщо»

У людей неврози. Як у опозиції, яка мріє про дострокові парламентські вибори, не знаючи, як це зробити, так і у коаліції, яка, реагуючи на це все, починає шукати, як захищатися: то МВС сюди притягує, то ще щось. На мою думку, це такі собі психополітичні прийоми, у яких немає ніякого реального підґрунтя.

Коли ми з вами говоримо про загрози, то вимушені постійно говорити «якщо». Якщо Президент піде на нелегітимне рішення, то тоді, можливо, парламент піде на свої рішення, а тоді, можливо…

Це абстракція третього ступеня, у якої немає жодного підґрунтя. Президент і його Секретаріат заявили, що не бачать зараз ніяких підстав для розмов про дострокові вибори і для цього немає політико-правових підстав. А сам пан Волга, мабуть, полюбляє привернути до себе увагу. Я не ставлюся серйозно до таких заяв.

З іншого боку, поки що, окрім критики з боку коаліції, не було жодних спроб опротестувати жодні рішення Президента.

Олександр Литвиненко, експерт політико-правових програм Центру ім.Разумкова:

Пропонований сценарій дій нагадує події у Росії 1993-го року

Дивно чути від народного депутата подібні заяви. Це можна в принципі розглядати як звичайні провокації, але зважаючи на те, що досить докладно був описаний сценарій можливих дій Верховної Ради аж до за діяння підрозділів МВС (що одразу нагадує, представник якої політичної сили очолює міністерство), то це свідчить, що подібні сценарії проговорювалися і вони не є особистою фантазією пана Волги. А це вже наводить на певні роздуми.

Коли я читав це інтерв’ю з паном Волгою, то мені згадалися події у Росії 1993-го року. Там виникла приблизно така ж ситуація, коли парламент відмовився визнати легітимність президента, намагався заручитися підтримкою як законних, так і незаконних збройних формувань. Усі пам’ятають, чим це закінчилося. Наслідки були трагічні як для конкретних осіб, так і для країни в цілому.

Звичайно, реакція на таку заяву повинна бути, причому такою ж публічною. Василь Волга відомий своїми крайніми оцінками, але все-таки йдеться про заяву політика і людини не останньої у своїй фракції, яка висловлює не тільки свою думку, а, очевидно, настрої певної частини депутатського корпусу. Мова йде фактично про заклик до державного заколоту, бо йдеться про реакцію на розпуск парламенту без обговорення підстав для такого кроку з боку Президента. А це підводить до думки, що навіть якщо Президент піде на такий крок у відповідності до чинного законодавства, то, на думку пана Волги, все одно парламент повинен не підкоритися і фактично поставити країну на межу громадянської війни.

Заява свідчить про те, що Президенту апріорно інкримінується намір розпустити Верховну Раду неконституційним чином, що некоректно. Можна ж у відповідь висловлювати масу абсурдних припущень, що якщо парламент ухвалить якийсь неконституційний законопроект, то Президент буде діяти таким-то чином. Так можна далеко зайти.

Думаю, що в нинішній ситуації, коли досить часто лунають апокаліптичні прогнози щодо майбутнього країни, розколу і утворення якихось незрозумілих квазідержавних утворень, від’єднання регіонів, такі заяви є дуже небезпечними. Навіть якщо вони не передбачають конкретних дій, то все одно відкладаються у суспільній свідомості і формують потенційну можливість для такого розвитку ситуації.

Галина Ключковська