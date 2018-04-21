Як Тимошенко у Штатах нагороду вручали (фоторепортаж)

Тимошенко знову відзначилась. Привезла з Америки нагороду, якої не бачили в наших краях. «Людину року» бачили. Головну відзнаку «Євробачення» привозили. Суперкубок Європи з футболу заїжджав у наші краї (хоча й давнувато це було).

Нагороди Рейгана нікому ще бачити не доводилось. Зовні в ній ніякої «фішки» ніби-то немає: велика книга формату газети «Правда», а в ній копії документів, підписаних Рональдом Рейганом. Чеку або конверту до неї не додається. Але логічно напрошується висновок: не роздають же на землі, де придумали «Оскара», щось маловартісне. Та й звучить відзнака нівроку: за особистий внесок у розвиток демократії.

Отже, таки відзначилась.

Додала певні «пі-ар» до свого рейтингу. А ще побувала на церемонії вручення політичної нагороди у США і змогла зблизька, а не за оповідками політтехнологів, оцінити політичну культуру нації, яка претендує на звання законодавця моди в політиці.

Нагороду Тимошенко вручали на конференції «Комітету консервативної дії». Це недержавна організація, котра позиціонує себе як відкрита громадська структура, хоча реально відомо, що йдеться про консервативне крило Республіканської партії. Конференції комітету проводяться щороку, це був вже 34-тий за ліком такий захід. Протягом трьох днів проводяться дискусії, різного роду «круглі столи», а ще чи не найважливішою метою заходу є збір коштів для партії. І успіх конференції, насамперед, вимірюється сумами пожертвувань на виписаних чеках.

Але це, звісно, робота, прихована від очей публіки. Публіка в ці дні споживає яскраві шоу. Одним з таких шоу є традиційний банкет пам`яті Рональда Рейгана. Саме цього вечора і вручалась нагорода Юлії Тимошенко. Лідер БЮТ стала одним з яскравих пунктів дійства, і, треба визнати, вписалась вона у сценарій ефектно та невимушено.

Виглядає це так. Задовго до пів-на восьму вечора шляхетна публіка займає чергу до банкетної зали. Вишиковуються в живий ланцюжок, ведучи світські бесіди та посмоктуючи коктейлі. В залі на них чекають накриті білосніжними скатертинами столи, вишколені офіціанти. Нарешті двері відчиняються і публіка займає свої місця за пронумерованими столами.

Ведуча, або як прийнято казати тут, господиня церемонії, відома шоу-вумен Лаура Інгрехем, розпочинає шоу. Представлені нею гості - сенатори, відомі журналісти, високопоставлені військові чини – займають місця в президії. Тимошенко представляють другою. Публіка вітає гостю доволі бурхливо, хоча це не йде у порівняння з деякими, судячи з усього, кумирами.

Між столами віртуозно лавірують офіціанти з підносами, на яких парують гарячі страви (закуски вже на столах). Вноситься національний прапор. Відомий політик виходить на край сцени і співає гімн.

Все це тут же транслюється на двох величезних екранах по різні боки залу. Офіціанти розносять гаряче і для тих, хто сидить на сцені.

Тим часом слово надається відомому військовому Оліверу Норфу. Зала бурхливо аплодує, коли він виголошує імена солдат, які своєю відвагою захищають Америку. Молоді хлопці піднімаються під овації залу, дехто спирається на милиці, видно, як вони хвилюються від такої уваги. Кульмінацією цієї частини дійства стає вручення підполковником Норфом відзнаки Рональда Рейгана за захист Конституції одному із солдатів. Підполковник обіймає хлопця, цілує. Один з американських журналістів поруч з нами в секторі преси ( це стільці, відгороджені канатом, за всіма банкетними столиками), з неприхованим сарказмом здіймає великого пальця вгору. Сарказм, як довелось потім почути від нього, щирий та непідробний. Підполковник уславився свого часу грандіозним скандалом з поставками зброї одному із незаконних військових формувань на африканському континенті, суд визнав його порушником Конституції. Потому скандал вдалось загасити, інший суд виніс куди прихильніше до підполковника рішення, але, як кажуть в наших краях, осад залишився. Тепер, скрушно хитає головою американський колега, людина, яка порушила Конституцію, вручає нагороду за захист Конституції. «Такий собі американський Потебенько», кажу я більше сам до себе. «Ху із Потебенько?» запитує. Довго пояснювати.

Наступний промовець просто рве залу на друзки. Рве сміхом. Але коли вслухатись в його жарти, стає трохи не по собі. Промовець сипле настільки грубими і неприховано зневажливими жартами про мексиканців, що зал би мав свистіти від обурення. Але шляхетна публіка регоче, береться за животи. Це теж американські реалії.

Тим часом вельми цікаво спостерігати за тими, хто сидить на сцені. Кумири публіки з абсолютною американською невимушеністю перед двома тисячами людей в залі та мільйонами телеглядачів, що спостерігають за шоу у прямому ефірі, сьорбають гаряче та уминають крабовий пиріг.

Тимошенко чемно весь час пригублює бокал з водою. А чоловік, що сидить поруч з нею, Джон Фанд, один з керівників Wall Street Journal, відсутністю апетиту на страждає.

Тим часом, за хвилину до самого вручення публіка переглянула фільм про Тимошенко. На гігантських екранах з`явились відомі кадри дворічної давними з Майдану, обличчя політиків – Ющенко, Кінах, Безсмертний, Турчинов, і, звісно, Тимошенко, Тимошенко, Тимошенко… Немовби повертаєшся в ті дні. Публіку ці емоційні кадри теж «заводять». Здається, якби в цю мить на сцену вийшли «Ґринджоли», зал почав би підспівувати: «Разом нас багато».

Тимошенко проголошує харизматичний спіч. Публіка аплодує особливо шалено, коли Тимошенко згадує Рейгана і обіцяє йти його шляхом.

Тепер, здається, можна й розслабитись...

Олександр Калініченко

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