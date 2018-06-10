Візит до Львова: як Янукович пережив свій страшний сон (фоторепортаж)

Візит до Львова для Януковича - стрес апріорі. Західна Україна - територія для Президента чужа. Там живе не його електорат і вона незрозуміла йому ментально. Бандера, Шухевич, ОУН, УПА, "геть москалів", "мова калинова" - як страшний сон для глави української держави. Але його треба було пережити - і він, вже один раз відмінивши візит, таки наважився.

Кажуть, Львів до приїзду Януковича зачистили так, що люди, які живуть, наприклад, біля Львівської політехніки, де відбувався один з заходів за участю Президента, не могли без проблем зайти до своїх під`їздів.

Протестні акції були малочисельні - і "Беркут" без проблем протистояв їм навіть своїм виглядом.

"Царь Медведь" фізичною підготовкою явно не дотягував до "орлів Могильова". Виставу, яку підготували радикально налаштовані львів`яни до приїзду Януковича, міліція відтерла на задвірки...

Потім Янукович скаже, що візит до Львова йому не зіпсувала «замовна купка людей». Очевидно, Президент України думає, що безплатних ідеологічних переконань в природі не існує.

У Львові Янукович разом з міністром оборони відвідав 80-ий окремий аеромобільний полк ЗСУ. Пообіцяли десантникам житло і парашути. Ті в боргу не залишились - подарували Януковичу тільник, правда, без білета до Севастополя.

Про розмір подбали - командир сказав, що тільник 58-го розміру, тож, може, вдома в Межигір`ї Янукович колись і одягне подарунок десантників.

Головною "фішкою" під час візиту Президента до Львова було засідання Ради регіонів. Там були всі губернатори і навіть київський мер Черновецький.

Не обійшлося без чергового конфузу. Президент замахнувся на зимову Олімпіаду 2022 року і надумав провести її на... Буковині, насправді маючи на увазі Буковель.

«Вже на наступному тижні я буду проголошувати концепцію економічних реформ», - пообіцяв Президент.

«Економіка – це така чутлива жінка, до якої не можна підходити просто так, без розуму», - зі знанням справи зауважив Янукович.

Поки говорили про гроші, називаючи їх більше інвестиціями, ті, хто їх ще в Україні мають, кажуть, обривали телефони представництва МВФ в Україні. Саме вчора УНІАН дізнався від джерела, що МВФ розкусив нову владу, і ймовірність виділення анонсованого кредиту дуже низька - 9 до 1. Інформація пішла гуляти по Інтернету і людей, яких більше називають інвесторами, не на жарт наполохала.

Ще одним пунктом у програмі візиту Януковича до Львова був стадіон, що його споруджують до Євро-2012. Президент пообіцяв приїхати на його відкриття.

"У вересні 2011 року я приїду до Львова і вдарю м`ячем на новому стадіоні", - сказав Янукович.

Очевидно, не таким страшним виявився вовк, чи то пак Львів, як його малюють. Чи то його не таким страшним для Януковича зробили міліцейські кордони ?

Як передає Бі-Бі-Сі, у Львові Януковичу все-таки задали запитання про Бандеру і Шухевича. Він відповів, що робитиме все залежне від нього, аби у західних регіонах України люди «жили не гірше, ніж в інших регіонах України».

Дарина Терещенко

Фото УНІАН