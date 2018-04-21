Як Леонід Кравчук наїхав на Савіка Шустера

Леонід Кравчук, перший Президент України, зібрав прес-конференцію, оскільки його обурила телепрограма Савіка Шустера «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Леоніда Макаровича дістало питання, яке задавали в студії гостям: "Кого підтримує аудиторія програми: Президента і опозицію або прем`єра і коаліцію?". Леонід Кравчук вважає, що Шустер, звівши до купи Президента і опозицію, поступає некоректно. "Тобто я, як громадянин, повинен думати, що Президент дав Шустеру інформацію, що він в опозиції? - питав журналістів Леонід Макарович. - Більше того, я не бачу, як всенародно вибраний Президент може бути в опозиції. У мене питання до пана Шустера: на якій підставі він об`єднав Президента з опозицією? Для того, щоб підкреслити, що вони разом велика сила? У мене є підстави для сумнівів. Ведучий цих ток-шоу бере на себе сміливість узагальнювати процеси, які відбуваються в Україні, організатори програми дають слово запрошеним експертам, але самі роблять узагальнення, часто, ставлячи присутнім некоректні питання, у яких є натяки".

- Леонід Макарович, «Наша Україна» по факту ототожнюється з Президентом, а Президент з «Нашою Україною», що перебуває в опозиції. Що тут дивного, що питання про довіру звучало саме так? І потім, що означає "некоректні питання"? За всі роки особисто ви відповіли на всі питання, що ставилися, жодного разу не звинувативши в некоректності жодного журналіста. У чому секрет вашої незадоволеності «Свободою слова»? – заступилися журналісти за популярну передачу. - Я некоректні питання прив`язую до всіх ток-шоу. До Шустера я прив`язую тільки одне некоректне формулювання. Ніколи ніде пан Ющенко не сказав жодного слова, що він у опозиції, він всіляко підкреслює, що він – голова держави. Навіть його "Наша Україна" і її лідер Кириленко підкреслював, що Ющенко, як голова держави, не може діяти як опозиціонер. Але "Наша Україна" добиватиметься виборів. Так на якій підставі Шустер їх об`єднав? Не може жоден журналіст, жоден політик високого рангу відносити Президента до рядів опозиції. А може бути, Президент по телефону сказав Шустеру, що він – в опозиції? Якщо говорити про офіційно декларовані позиції Президента, то такі висновки зробити неможливо. Як неможливе полегшене ставлення до вищих посадовців. Від передачі до передачі ставиться одне і те ж запитання: кому ви довіряєте? Навіщо питати подібні речі? - запитав Леонід Макарович у журналістів.

- Щоб побачити ситуацію в динаміці, - продовжували ми захищати телепрограму. - Це що питання найважливіше для України? Чому ви не ставите питання, наприклад, таким чином: чиї рішення ви підтримуєте? Тим паче, що результати, опитування, що проводиться в студії, стосуються всього ста людей, які сидять в аудиторії. Мені здається, що це нав`язування думки. Хочете ви чи ні, це – некоректно, більшість людей не розуміють, що опитування стосується всього ста осіб. Ви знаєте, скільки мені йде листів?! А якби я прийшов і зачитав їх на вашій передачі? - звернувся до мене Леонід Макарович, помилково прийнявши мене за співробітника «Свободи слова», - Я не хочу компрометувати ніякої передачі, їх існування взагалі, це ознака демократії. Але демократія повинна базуватися на законі і коректності. А не просто так: кому як захочеться. А висновки робляться дуже серйозні, а човен української стабільності розхитується. А я дуже цього не хочу. Повторюю: її розхитують і політична сила Президента і політична сила прем`єра.

- Леонід Макарович, порадьте, як вчинити Президентові? Універсал не виконується. Наступ на повноваження голови держави ведеться і на рівні закону про Кабмін, і на рівні кадрових рішень. Ваш однопартієць Нестір Шуфрич сказав особисто нам у інтерв`ю, що слід відібрати у президента і ті повноваження, що є у нього. - Щодо Шуфрича. Президент не повинен звертати увагу на чиновників, навіть в ранзі міністра, які висловлюють свої ідеї. Я говорю про принципові речі. Якщо парламент ухвалює некоректні відносно Президента закони, це неприйнятно. Але неприйнятно, і коли керівник Секретаріату Віктор Балога дає негативну оцінку роботі Верховної Ради.

- Ну, кто-кто, а парламент навчився нехтувати думкою високопосадового клерка з Секретаріату... - Так, чому ж ви у такому разі звертаєте увагу на Шуфрича?! Особисто вам скажу, у всіх є симпатії і антипатії, і у вас, і у мене, але ми повинні вчитися бути об`єктивними, і яка б жаба не квакала, чітко називайте ім`я цієї жаби, незалежно від того, якого вона кольору. І якщо у вас є симпатія до Ющенка, і немає до Януковича, то ви не зможете бути об`єктивною. Придушіть емоції, якщо ви журналіст.

- Ну, чому ж, мені і Шуфрич теж подобається... - Я йому передам. Так тоді цитуйте не тільки його неоднозначні і резонансні слова, але і Балоги.

- Це законно, що уряд тягне країну у парламентську демократію, фактично змінюючи конституційний лад держави? - Всі тягнуть. Але є укази, закони, ухвали. Тільки ці закони мають правову силу в суспільстві. Ніякого Універсалу там не передбачено. Це політична домовленість. Раніше існували джентльменські угоди, і підписів взагалі не існувало. І всі їх виконували, оскільки, якби не виконували, то в клуб джентльменів порушника слова більше б не пустили. А у нас підписують документ, який юридично не обов`язковий, знаючи, що джентльмени у нас не хочуть, щоб він виконувався. Який Універсал? Сама Конституція не виконується... Не можна грати Конституцією. Я хотів би пригадати призначення Луценко. Чому ніхто не написав, що його подання - це порушення Конституції? Що таке домовленість прем`єра і Президента, коли є Конституція? Або ось, Тимошенко сказала, що зрада Вінського - це благородно, а зрада Мороза – це просто зрада. О часи! О люди! І всі аплодують! Є дві зради, дві її форми: благородна і неблагородна. Так от, зрада: і те і інше, і Мороз і Вінський.

Замість післямови... Далі, відповідаючи на питання інших журналістів, Леонід Макарович говорив узагалі-то прогнозовані для діяча СДПУ(о) речі. Що підстав для дострокових виборів немає. Що минулі вибори пройшли демократично. Прем`єра теж призначили демократично. Помаранчева команда програла владу через свій непрофесіоналізм. І якщо прийде Тимошенко, дуже симпатична і дуже цікава, як жінка, що живе серцем і емоціями, то на Майдані прапором стане не Ющенко, а вона і ще Луценко, теж цікава людина. Хто тоді це зупинить? Ви, мовляв, журналісти по молодості думаєте, що у владу можна пограти. Зараз ми живемо у мирі, але ситуація, як вважає перший Президент, нагнітається. Нинішнього Президента, на думку Леоніда Макаровича, переконують, що йому можна повернути обсяг повноважень періоду Кучми. Антикризовики ж у відповідь приймають і реєструють закони, в які в окремих місцях суперечать Конституції. Але він, перший Президент України, проти, і вважає, що і дії опозиції і дії антикризовика Василя Кисельова (народний депутат Партії Регіонів, який зареєстрував закон про проведення дострокових президентських і парламентських виборів, - авт.) – незаконні, неконституційні.

Загалом Леонід Макарович, як завжди, цікавий - це безперечно. Єдине, що трохи бентежить: перший Президент - член політбюро СДПУ(о), чиє ставлення до Віктора Ющенка відоме. І мимоволі задаєшся питанням: які з викладень першого Президента – його, а які – результат роботи аналітичної групи об`єднаних соціал-демократів?

Маша Міщенко