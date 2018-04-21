Ющенку натякають: мавр зробив свою справу...

У п`ятницю, 2 березня, депутат від фракції регіонів Василь Кисельов, як і було обіцяно, зареєстрував в апараті Верховної Ради проект ухвали ВР, який вже встигли охрестити «законопроектом про одночасні дострокові вибори Президента і парламенту.

Зміст документа не зовсім відповідає такій назві. Парламенту пропонується ухвалити, що:

- у разі публікації указу Президента про достроковий розпуск Верховної Ради, невідкладно збирається спеціальне пленарне засідання ВР, присвячене припиненню повноважень і достроковим парламентським виборам;

- до порядку денного цього засідання включається питання про одночасне проведення дострокових виборів парламенту і Президента.

Відразу хочеться відзначити, що ідея ця не в такій мірі суперечить Конституції України, як це намагаються показати противники документа. Хоч і не повністю їй відповідає.

З одного боку, парламент складає свої повноваження лише перед новообраною Верховною Радою (і це записано в Конституції). Тобто, до моменту прийняття присяги новим складом парламенту, колишній - той, що сьогодні нинішній - поводиться як завжди. Збирається на пленарні засідання, у разі потреби і на екстрені. Визначає порядок денний і розглядає внесені до нього питання. З іншого - в основному законі відсутнє положення про те, що ВР має право призначати одночасні дострокові вибори парламенту і Президента. Правда, все, що не заборонено – те дозволено. Це один з основоположних принципів української юриспруденції. Отже тут є широке поле для тлумачень.

В той же час більшість у Верховній Раді на даний момент не має можливості набрати 3/4 голосів на «свою» користь. А саме стільки потрібно для ухвалення рішення про усунення Президента з його поста у порядку імпічменту. І це - єдина процедура дострокового зміщення глави держави, передбачена Конституцією. Проте, схоже, фізична неможливість довести процес до логічного завершення зовсім не означає, що у відпущені до позачергового розпуску ВР два місяці більшість не розпочне процедуру імпічменту. Хоч би для того, аби помститися. І тому, що процедура сама по собі передбачає проведення розслідування допущених Президентом порушень, але зовсім не вимагає, щоб це розслідування не було публічним.

Крім того, Ющенка з різних боків підштовхують до цілого ряду неконституційних кроків. Тут достатньо буде пригадати хронологію недавніх подій.

20 лютого в інтерв`ю УНІАН Президент заявив, що готовий безпосередньо очолити НСНУ, якщо цього захоче з`їзд партії. Натхнення, яке продемонстрував із цього приводу глава його Секретаріату Віктор Балога, наочно демонструє, хто доклав руку до процесу переконання Президента. (Нагадаємо, що згідно з Конституцією глава держави не має права обіймати посади в керівних органах будь-яких об`єднань громадян)

24 лютого Віктор Балога від Нашої України і Юлія Тимошенко від БЮТ підписали угоду про об`єднану опозицію. Серед пунктів угоди є, у тому числі і такий, що зобов`язує підписантів робити все можливе для проведення дострокових виборів парламенту і депутатів місцевих рад. (Незважаючи на те, що подібне, при бажанні, зрозуміло, можна трактувати як підготовку до скидання законно вибраної влади)

28 лютого перший заступник голови фракції Партії регіонів Василь Кисельов заявив, що Партія регіонів ініціюватиме проведення дострокових президентських і парламентських виборів, тому що Віктор Ющенко не визнає політичну реформу. (Але це - особиста позиція Президента до тих пір, поки він не намагається перешкоджати введенню в дію вже прийнятих змін)

Того ж дня віце-прем`єр-міністр Микола Азаров виправив депутата від ПР, сказавши, що ініційований законопроект - особиста позиція Кисельова. Але, як людина, він (Азаров) зрозуміти Кисельова може: «Та просто нас ображають, розповідаючи, що ми боїмося дострокових виборів. Та нічого ми не боїмося дострокових виборів!». (Явне послання Ющенку - пропозиція збройного нейтралітету)

Того ж дня Юлія Тимошенко у Вашингтоні озвучила план «скидання» уряду Януковича і юридичні підстави, які, на думку лідера БЮТ, можуть послужити підставою для дострокового розпуску ВР. (Послання Януковичу - згода Ющенка у Тимошенко «в кишені») І там і там Тимошенко спирається на нелегітимність діючого уряду. Юлія Володимирівна нагадала, що не всі міністри кабінету Януковича своєчасно склали депутатські повноваження. І хоча таким, мається на увазі своєчасним складанням мандатів всіма одразу, не може похвалитися жоден з урядів України, лідер БЮТ вважає це достатньою підставою для того, аби стверджувати, що Кабмін не був сформований в обумовлені Конституцією терміни. І хоча Конституція ці дві події не пов`язує, на думку Тимошенко, починає діяти одна з прописаних в основному законі причин можливого дострокового розпуску Верховної Ради. Незрозуміло, правда, що в цьому випадку робити з міжнародним визнанням легітимності кабінету Януковича. Але на тлі подій, що розгортаються, це виглядає вже не вартою уваги дрібницею.

1 березня віце-спікер ВР бютовець Микола Томенко висловив сумнів у тому, що Верховна Рада розглядатиме питання про проведення одночасно дострокових парламентських і президентських виборів. При цьому депутат на підтвердження своєї упевненості висунув цікавий аргумент: «Для мене очевидно, що цей документ не голосуватиметься.». (Спроба заспокоїти Ющенка, якому за будь-якого варіанту розвитку подій, нібито, нічого не загрожує)

Того ж дня Віктор Ющенко в Тбілісі заявив, що не бачить причин оголошувати дострокові вибори. Ні парламенту, ні президента. І нагадав, що процедура оголошення президентських і парламентських виборів чітко виписана в Конституції. Саму ідею глава держави назвав «дорогою в нікуди». («Ребята, давайте жить дружно», - улюблені слова кота Леопольда читаються мало не відкритим текстом)

І того ж дня Віктор Балога визнав за потрібне доповнити свого шефа, заявивши, що ідея одночасних дострокових виборів Президента і парламенту не має під собою юридичних підстав. Зате Президент, на думку Балоги, має в своєму розпорядженні свободу дій, оскільки «позачергові вибори до Верховної Ради призначає саме глава держави і ніхто інший». (Вікторові Андрійовичу: боятися немає чого, нехай діє за запропонованим планом)

2 березня прем`єр Віктор Янукович і міністр юстиції Олександр Лавринович один за одним заявили про відсутність правових підстав для проведення дострокових виборів – будь-яких. (Напевно, пропозиція Ющенку ще раз все обдумати) Янукович ще раз нагадав, що ініціатива Кисельова - його право як нардепа і його особиста, не партійна, справа. Разом з тим, Лавринович додав, що при великому бажанні учасників процесу підстави для дострокових виборів можуть бути створені - штучні.

Схоже, з останнім не можна не погодитися. Віктора Ющенка фактично підштовхують двічі порушити Конституцію.

По-перше, він зробить це, очоливши політичну партію. По-друге, заднім числом оголосивши нелегітимним кабінет Януковича, причому з перших днів його існування. Тим самим своєю президентською волею відмінивши всі рішення і документи, запропоновані, прийняті і підписані урядом чи окремими його членами. У тому числі й міжнародні зобов`язання України, укладені за цей період. У тому числі і держбюджет на поточний рік. І багато іншого.

Разом з тим, ніхто не дасть Віктору Андрійовичу гарантій, що новообраний парламент, в якому розстановка сил (якщо будуть призначені дострокові вибори) зміниться не кардинально, і не на користь Нашої України, відмовиться від процедури імпічменту Президентові. Тим більше, маючи на те всі підстави. Тим паче, що Юлія Володимирівна періодично підтверджує власні претензії на першу посаду в державі. У тому числі і в інтерв`ю, розміщених на офіційному сайті БЮТ. Залежно від процесу перерозподілу повноважень змінюється назва посади, прагнення залишається незмінним.

А якщо подивитися на соціологічні дані, стає абсолютно очевидним, що другий президентський термін для Ющенка - на сьогоднішній день - це щось зі сфери ненаукової фантастики. Наступного разу за крісло глави держави боротимуться Тимошенко з Януковичем. І поки що все йде до того, що саме ці два гравці так чи інакше поділять центральні крісла в партері влади. А до наступного парламенту пройдуть вже не п`ять, як зараз, а, судячи з усього, лише чотири політсили. Партія Регіонів з БЮТ позмагаються за першість, хоча, очевидно, переконливої більшості не отримає жодна - сперечатимуться про 28-34% на носа. «Наша Україна» реально ризикує опинитися далеко позаду, маючи шанси не набагато відірватися від 10-12 %, та варто пам`ятати і про те, щоб не 6-8 % отримати. КПУ, ймовірно, «проповзе на пузі» - буквально по грані прохідного бар`єру. Ось, власне, схоже і все, іншим, включаючи соціалістів, майбутня Рада не світить.

Мабуть, фактичну побудову двопартійної системи в Україні непогано було б доповнити формальним розподілом постів президента і прем`єр-міністра між двома лідерами. Про перспективи саме такої форми розвитку української партійної моделі вже говорено-переговорено. Повторювати, що вона на сьогодні розглядається як найбільш імовірна, не має сенсу. Хіба що нагадати про те, що подібна система потребує механізму, який змусив би її перебувати в стані рівноваги. Найбільш очевидний механізм тут - розподіл посад у першому ешелоні влади. Скажімо, президента (як крісло з меншими повноваженнями) отримує оппозиція, хто б нею не був. Прем`єра - відповідно переможець парламентських виборчих перегонів, якому вдалося сформувати коаліцію.

Також слід зазначити, що ввести механізм урівноваження необхідно якнайшвидше. Адже ПР і БЮТ не дуже схильні вірити один одному на слово. (І те сказати, якщо одному все, а іншому - дуля з маком, це вже не двох- а однопартійна система виходить). Що для цього потрібно? Звільнити обидві посади, звичайно.

Отже пастка на Віктора Андрійовича вже налаштована, приманка (нібито йому дадуть спокійно добути цей термін) лежить. Загоничі стараються щосили. Найнеприємніше, що «гонитва» вже знаходиться на такому етапі, коли, що б не зробив Президент, який надто повільно реагує на ситуацію, буде погано. Погоджуючись на все, що йому пропонують зробити, він сам піде в пастку. Спробує зупинитися - неминуче потрапить під град звинувачень в м`якотілості і «зраді інтересів виборців», хоча це не ще найстрашніше. Рушить назад - ще гірше - самі розумієте, можливістю звинуватити Президента в «державній зраді» і в тому, що він домовився з Януковичем, мисливці обов’язково скористаються. І, схоже, «коронна фішка» Ющенка - круглі столи - єдине, що дасть Президентові можливість потягти час. Ось тільки як довго?

Олена Перегуда