Київрада: бої місцевого значення

Ще за 5 хвилин до початку другої сесії Київської міськради, коли було зареєстровано не більше двох третин депутатів, зовні ніщо не провіщало грому. Хоча, дехто, без сумніву, точно знав, що відбудеться.

Більшість же, зібравшись у холі колонного залу, ніби школярі після канікул, ділилися враженнями, пили каву, хтось наспівував “мурку”, хтось поправляв комірця незвично обов’язкової депутатської сорочки. Молодь, що уперше отримала депутатські посвідчення, поводилася скромно й трималася “особнячком”.

На момент відкриття сесії, яке пройшло під державний гімн і ріденькі аплодисменти, у залі, зі слів мера, знаходилося 70 із 120 депутатів. Хоча реєстрація на той момент продовжувалася, Леонід Черновецький відзначив, що названої кількості достатньо для прийняття рішень.

Перший конфлікт почав тліти, коли стало зрозуміло, що мер, він же – головуючий на сесії, не збирається слухати депутатські пропозиції, запити або влаштовувати обговорення. Черновецький намагався взяти управління Радою у свої руки.

Почалося з пропозиції фракції БЮТ у першу чергу виставити на голосування новий регламент проведення сесії та створити лічильну комісію. Останнє необхідне, оскільки сесія проходила не у сесійній залі, де є електронні пристрої для голосування. У даному разі усі “за” і “проти” необхідно було рахувати “вручну”. За офіційною версією, у сесійній залі проходять ремонт і заміна апаратури, але на учорашній прес-конференції журналісти нічого подібного не помітили. Цілком можна припустити, “ремонт” був затіяний не без певних намірів. Про що й говорили деякі депутати.

Пропозиції БЮТ – як, утім й інших опозиційних до мера фракцій (інші ж слухняно мовчали й виконували його прохання) повністю проігнорувалися. Голова запропонував голосувати за проведення засідання за старим регламентом, його позицію підтримала депутат від фракції ПОРА-ПРП Наталія Новак, яка зазначила: питання порядку денного можуть розглядатися у визначеному вже порядку за регламентом, прийнятим минулої сесії. Питання було проголосовано, незважаючи на претензії щодо відсутності лічильної комісії. “Голоси рахують представники секретаріату, затвердженого радою минулого скликання”, - відказав мер. Поки бютівці намагалися повчати Черновецького, той оголосив перерву й покинув залу разом з керівниками фракцій, відправившись на погоджувальну раду.

У цей же час бютівці заявили: будуть подавати до суду скаргу щодо легітимності проведення такої сесії. І переконані, що справу буде виграно.

“...Черновецький непрофесійно підходить до проведення засідань, перетворюючи їх на шоу, за гроші платників податків, рекламуючи себе на ТРК «КИЇВ», яка проводить пряму трансляцію з сесійної зали”. «Сьогодні ми спостерігали, як потурається закон, як міським головою нехтується регламент Ради», - сказав керівник міської організації БЮТ Анатолій Семинога. Він також вважає, що всі сьогоднішні рішення є нелегітимними.

Спільної позиції на раді з керівниками фракцій, судячи з усього, не було досягнено, оскільки за півгодини голова продовжив зі свого: “пока мы не удовлетворим регламент, никаких прав мы не имеем...”. Запропонував свою лічильну комісію, знову відхиливши зауваження щодо необхідності обговорення її складу. Особисто пройшов по залу, нарахуваши “61 голос плюс мій - 62”. На що Томенко зауважив: “Нехай Черновецький сам буде головою лічильної комісії”.

Щойно голова посів своє місце за президією й оголосив результати голосування, хвиля з опозиційних депутатів спрямувалася до трибуни, блокуваши її. Поки головуючий рятувався, вийшовши із зали, бютівці намагалися вилучити протокол голосування, а заразом – і з’ясувати, хто ж такі є члени лічильної комісії, котрі посідали місця поруч з мерським.

Під час чергової перерви фракція імені мера з 21 депутата (плюс особиста охорона мера) стала на оборону президії, й наступна бютівська з ГАКом атака закінчилася бійкою. При чому, активну участь у виштовхуванні депутатів брали родичі мера та наближені до нього хлопці з категорії так званої “золотої молоді”. "Драться со мной нехорошо”,- заявив задоволений своїми хлопцями мер. – Я этого не позволю. Никто ко мне не подходите. Разговаривать со мной можно только по регламенту».

Депутати фракції “Наша Україна” мирно спостерігали за подіями, з інтересом обговорюючи дії колег: “Ну хто так блокує трибуну! – говорить Борис Безпалий. - Хай у Верховної Ради повчаться - там штовхаються, злегка сваряться, домовляються про зустріч на каві, а тут нічого робити не вміють...”

Не слухаючи нарікання БЮТ про те, що у лічильній комісії немає жодного їх представника, голова ради оголосив склад “затвердженої” лічильної комісії.

Майже одразу до залу зайшло зо два десятки осіб у цивільному, які блокували підходи до лічильної комісії. Так і не вдалося з’ясувати: чи то були міліціонери, викликані Черновецьким, чи його особиста охорона. Депутат Андрій Артеменко (БЮТ) заявив, що перебування озброєних людей в залі є протизаконним.

За цим Леонід Черновецький нагадав про своє прерогативне право запропонувати кандидатуру на посаду секретаря ради. Як і очікувалося, він представив “хорошого хлопця, не драчуна” Олеся Довгого. Обговорення кандидатури, запропоноване депутатами, підтримане мером також не було й інші кандидатури, відповідно, не розглядалися.

Після чергової перерви голосування відбулося, й, отримавши 65 голосів підтримки, Олесь Довгий посів місце поруч із Леонідом Черновецьким. Столичний мер, перед тим, як доручити вести сесію новому заступникові, заявив: "усе відбулося, як треба".

Дмитро Стаховський