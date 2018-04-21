Олександр Пасхавер: «Реставраційні мотиви влади стали виразніші»

Один відомий економіст з праволіберальним ухилом частенько повторював таку фразу: необхідно монетизувати пільги, підвищити тарифи, щоб знайти гроші на житлово-комунальную реформу, і тоді ми дружно вирушимо в економічне процвітання. Усі професійно чесні політики всі ці роки визнавали, що тарифи підвищувати треба. Де було припущено помилка, результатом якої стала тарифна криза? Є дві складові проблеми. Тарифи були підняті одразу і різко. Якщо ви пам`ятаєте, уряд Юрія Єханурова теж намірявся підвищити тарифи, але плавно. Треба собі уявляти, якою буде реакція суспільства на це, і все-таки враховувати її. Ми маємо справу з живими людьми. І економічна доцільність має якимсь чином кореспондуватися з прийнятністю для суспільства деяких абсолютно необхідних речей. Форма має бути прийнятною. І друга помилка в тому, що тарифи підвищуються знову-таки за ніякої реформи ЖКГ. Але якщо у вас немає реформи, то ЖКГ це яма, куди летять гроші. Підвищення тарифів і реформа обов`язково мають іти паралельно. Люди повинні розуміти, що тарифи підвищуються не для того, щоб потім підвищити їх ще більше або щоб воно при цьому все так само неефективно працювало. До речі, в минулому скликанні в профільному комітеті був розроблений дуже непоганий проект реформування ЖКГ.

У структурі кабміну створене нове міністерство, яке називається міністерство ЖКГ і регіонального розвитку. Чи вірите ви, що створення цієї структури здатне подолати кризу тарифів? Коли ви починаєте переформатовувати державну машину, зокрема створювати нове міністерство, це сигнал того, що прийшли люди, які бачать вирішення всіх проблем в адміністративній дії. Абсолютно непринципово, яким чином буде переформатована ця машина. Але якщо ви створюєте окреме міністерство, ви не наближаєте вирішення проблеми. Адже це суто радянський принцип: щоб вирішити проблему, треба створити ще одне міністерство. І за радянських часів була нескінченна кількість міністерств. Вже давно, за всіх урядів, ці плани ходили кабміном. Приходить уряд, який любить адміністративні методи, він починає створювати нове міністерство, приходить уряд ліберальний, він починає укрупнювати міністерство. Треба займатися не цим, а спокійно запроваджувати нові нові правила.

Інститут стратегічних оцінок - структурний підрозділ фонду Леоніда Кучми - дав таку цікаву оцінку. Держкомстат заявив, що реально заробітні плати скоротилися в січні на 12,6 відсотків. Влада пояснює це зниження традиційним січневим падінням. Оскільки в грудні на кінець року припадають різні надбавки, преміальні, то зазвичай зарплата наприкінці року вища січневої. Але експерти інституту, посилаючись на січневе зростання ВВП і низький рівень інфляції, кажуть, що падіння зарплати може бути викликане поглибленням тінізації економіки. А раніше за все тінізація позначається на механізмах оплати праці. Ви згодні з такою оцінкою?

Це – тільки гіпотеза. Можна припустити, що якщо при зростанні ВВП падає зарплата (адже в нас немає цілеспрямованої політики на зниження зарплат), то її частина пішла в тінь. Але це – гіпотеза. І її потрібно довести. Але як гіпотеза вона цілком можлива. Все-таки січнева зарплата – це замало для глибинних узагальнень. Треба почекати січень, почекати лютий, березень, побачити динаміку.

Уряд в лютому задекларував зростання ВВП 9,0%, промислового виробництва – 15,8. Ви вірите в достовірність статистики?

Офіційна статистика це машина. Вона не бреше. Офіційна статистика може брехати тільки, якщо брешуть ті, хто подавав ці цифри, або ж їх спотворили на самій горі. Сьогодні я в такі речі не вірю. Колись такі речі робилися в сталінському політбюро, але думаю, що вже в брежнєвському політбюро статистику не спотворювали. Але тоді був сильний тиск на суб`єктів господарювання, і вони брехали. Зараз я думаю, що є певний відсоток брехні, але він не раптово змінився в січні місяці, тому цифри мені видаються достатньо реальними. Економічна сторона не змінилася різко, і якщо є брехня, то воно достатньо стабільна по місяцях.

Кабінет міністрів під тиском опозиції з 1 березня підняв мінімальну заробітну плату. Окремі експерти кажуть, що підвищення «мінімалки» «ламає» систему оплати, сприяє відтокові кваліфікованої робочої сили і не підкріплений серйозними економічними результатами.

Є два міркування. Поза сумнівом, зарплати треба підвищувати мірою зростання відповідних ресурсів, мірою зростання продуктивності праці. Загальний принцип – слушний. Але відомо й те, що за п`ятнадцять років нашого існування частка зарплати у ВВП різко впала, навіть порівняно з Радянським Союзом. І вона помітно нижча навіть порівняно з країнами довкола нас: Словаччиною, Чехією, Польщею та ін. І зовсім не обов`язково, що догма «зростання продуктивності і потім зростання зарплат» повинна діяти в нашому випадку жорстко. Повинні робитися й зусилля з вирівнювання частки зарплати у ВВП. Я думаю, що слід закладати плавне випередження зростання зарплати порівняно із зростанням ВВП, поки частка зарплати у ВВП не вийде на пристойний рівень, співставний з рівнем навколишніх країн.

Фонд Держмайна збирається виставити на фондовий ринок 5-відсотковий пакет акцій компанії «Укртелеком». Чи потрібно продавати компанію, який пакет для продажу оптимальний?

Виставити 5 відсотків акцій, це нормальна перша дія перед тим, як продати «Укртелеком». Але продавати 49 відсотків, не одним пакетом, а врозсип можна було, якби у нас був народний капіталізм. Якби закони були настільки добрі, щоб могли захистити міноритарних акціонерів. Але таких законів немає, як немає відпрацьованої судової системи, навіть порівняно з Росією все гірше. Отже, цей шлях неефективний. Коли є міноритарні акціонери, і вони захищені, то вони можуть впливати на державні підприємства. Але в нашій країні ці шляхи недоцільні, в нашій країні я б «Укртелеком» продав одним великим пакетом. Це б здійснило великі вкладення. Якщо ви продасте врозсип 49 відсотків акцій і віддасте їх до бюджету, то «Укртелеком» нічого не одержить. Продавати врозсип, це засіб неадекватний для ситуації. Це не обман, не крадіжка, але він неадекватний. Якби це зробили у Великобританії або навіть в Естонії, то я б сказав – правильно.

Дві мети, які можна досягти, продаючи розсипом 49 відсотків акцій, це збагатити верству дрібних власників і забезпечити контроль міноритарних акціонерів над державними менеджерами, досягнуті не будуть. Зате зробимо ми це на шкоду можливим інвестиціям великих інвесторів.

Наступне питання про підготовку приватизації підприємств вугільної галузі. Хто може стати покупцем шахт? Чи згодні ви з концепцією профільного міністра Сергія Тулуба: роздамо погане шахтне устаткування просто так, в добрі руки. А прибуткові шахти продамо на конкурсній основі. Добра ідея. Хто купить не знаю. Але продавати потрібно компаніями, які показали, що вони зацікавлені в тому, щоб експлуатувати шахти.

Десь півроку тому ви сказали чудову фразу. Що успіх біло-блакитної влади залежатиме від того, чи прийме вона цінності Помаранчевої революції і від того, який шлях вона вибере: реставрацію старих чи еволюцію нових прийнятих цінностей? Ви казали, що коли слухаєте Януковича, вам здається, що вона вибрала еволюцію, а коли слухаєте Азарова здається, що реставрацію. Що змінилося за півроку?

Коли я це казав, то мав на увазі, що Універсал, який підписав прем`єр-міністр, це – угода, якою Віктор Федорович приймав цінності помаранчевої революції і був готовий працювати, щоб перевести завоювання в еволюційний рух. Нині накопичується дедалі більше інформації, яка свідчить, що відновлюються старі схеми і корупційна вертикаль влади. Реставраційні мотиви влади стали виразнішими.

Розмовляла Лана Самохвалова