Маски-шоу в Київраді: регіонали міняють шило на мило?

Учора СБУ прийшла до Київради і провела виїмку документів у кабінеті секретаря міськради Олеся Довгого. У прес-центрі СБУ пояснили, що ці дії - в рамках кримінальної справи “по факту”, порушеної за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу («несанкціоновані дії з інформацією, яка опрацьовується в електронно-обчислювальних машинах і автоматизованих системах управління, здійснені особою, що має право доступу до неї»). За словами підлеглих Хорошковського, ймовірні порушення стосуються земельної сфери. У цій ситуації великий журналістський інтерес викликає раптова увага силовиків (адже ніхто не сумнівається, що вона було санкціонована владою) до Олеся Довгого - призначенця і ставленика Черновецького. Нагадаємо, виборча машина київського мера працювала на перемогу президента Януковича, а парламентська фракція регіоналів так і не проголосувала за звіт слідчої комісії з розслідування діяльності столичного мера.

Цікаво, що недавно призначений заступник мера від регіонів Олександр Попов зауважив, що ці обшуки пройшли якось повз нього.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ ПОВОДИТЬСЯ, ЯК ДІВЧИНА, ЩО ПІЗНО РОЗКАЯЛАСЯ Один мій колега із схожого приводу зазначив, що в цій ситуації раптового правоохоронного прозріння влади та СБУ до діяльності Довгого (вважай, мера) співставне з тим, якби дівчата три роки приймали вдома чоловіків, а потім раптом зрозуміли, що це недобре.

Ми можемо тільки здогадуватися, що послужило «дзвінком» для СБУ і звідки цей дзвінок надійшов. Але про всяк випадок нагадаємо, хронологію головних земельних зловживань за останні три роки мерствування.

1 жовтня 2007 року Практично одразу після дострокових парламентських виборів Київрада без участі фракцій БЮТ, Партії регіонів і групи Кличка підтримала виділення понад 400 земельних ділянок, які були внесені до порядку денного сесії без інформації про ці землі, окрім реєстраційного номеру справи. Лідер депутатської групи Кличка в Київраді Віталій Кличко заявив, що за підрахунками експертів і депутатів, 1 жовтня Київрада роздала понад 2 тис. гектарів київської землі. Журналісти через три роки провели розслідування, в результаті якого з`ясували, що 1500 гектарів пішли народному депутатові України Василю Хмельницькому. Він серед іншого, побудував в заповідному Жуковому острові на насосній станції палац, за що його назвали Вася Насос.

20 жовтня 2007 року На сесії Київради з голосу, серед інших, були внесені на розгляд 4 проекти рішень без назв, а тільки з номером кадастрової справи. Як з`ясувалося після закінчення сесії, коли ці проекти були вже проголосовані, тільки два з них передбачали передачу під забудову приватним компаніям близько 50 га землі в зеленій зоні.

27 грудня 2007 року На останньому в 2007 році пленарному засіданні ухвалили ряд земельних рішень, близько половини з яких була внесена з голосу і без розданих відповідних проектів. Порядок денний Київради був доповнений, зокрема, 35 земельними пропозиціями, при тому, що до порядку денного вже були включені для розгляду 43 проекти з питань землекористування, 8 проектів – щодо продажу землі, ще 16 – щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним особам. Внесені пропозиції озвучувалися переважно без викладу суті питання, при цьому називалася або адреса земельної ділянки, або номер кадастрової справи. Причиною необхідності розгляду питання депутати називали «звернення виборців». За їх словами, відповідні проекти рішень вже напрацьовані і мають всі необхідні узгодження в профільних комісіях, і їх необхідно лише поширити для ознайомлення серед депутатів. Проте журналістам так і не вдалося одержати документи з цих додаткових земельних питань, оскільки вже після завершення сесії жоден з депутатів не зміг показати відповідних проектів. За поясненнями депутатів, вони не одержали цих паперів. Цей випадок увійшов до історії земельних відносин, як велика «новорічна роздача землі».

2008-2009 роки знаменують собою в земельному відношенні не тільки скандали, пов`язані із спробами відведення земель, а й новими міськими конфліктами, пов`язаними з колишніми землевідведеннями.

Травень 2008 року Опозиція, а саме блок Кличка заявив, що столична влада готує 12 ділянок біля Центрального ботанічного саду до продажу. Забудова могла б знищити знамениту Липову алею на території саду, і зруйнувати ще недосліджені печери часів Київської Русі. Екологічна комісія Київради вимагала від правоохоронних органів вжити дієвих заходів для недопущення порушень природоохоронного і земельного законодавства біля унікального ландшафтного заповідника.

14 жовтня 2009 року Опозиція організувала акції протесту біля мерії, оскільки цього дня до порядку денного міськради були внесені в цілому 122 питання щодо землекористування, зокрема один проект рішення про продаж, 62 питання про надання земельних ділянок за «непрозорими і позабюджетними» схемами, 45 питань про виділення земельних ділянок фізичним особам. Таким чином, 90% порядку денного займають питання землі. Блок Кличка стверджував, що це залишки київської землі.

27 листопада 2009 року Київська міськрада передала під забудову чергову земельну ділянку заповідника “Стародавній Київ” на Андріївському узвозі, 17 (територія, прилегла до Замку Річарда. – Ред). Ділянку передано компанії “Транзнешнл Рісорз. Л.Л.С.” з метою реставрації і будівництва з подальшим обслуговуванням майнового комплексу з об`єктами соціальної інфраструктури. Відповідно до ухваленого рішення, земельну ділянку площею 0,2 га передано в довгострокову оренду на 50 років.

28 грудня 2009 року Прокуратура столиці порушила проти посадовців Київської міської ради кримінальні справи за фактом махінацій із землею.

У центрі міста в цей період ведеться триста незаконних забудов.

Нерідко відбуваються зіткнення активістів територіальних громад із забудовниками. Перші мотивують свій протест неможливістю будувати в цьому місці, культурною цінністю довколишніх територій, захистом ЮНЕСКО, вірогідністю обвалів - другі мотивують свої дії дозволом Київради.

26 березня 2010 року У депутата Київради крадуть машину, в якій лежать приватизаційні документи щодо комунальної власності за чотири роки.

1 квітня прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за фактом службового недбальства.

УДАР ПО ЛЕСИКУ ВИКЛИКАНИЙ БАЖАННЯМ ПОСАДИТИ В КОМІСІЇ СВОЇХ ЛЮДЕЙ І ЗАБРАТИ МЕРСЬКИЙ ЕЛЕКТОРАТ? Що цікаво. Ми нагадали про ці зловживання, які відбувалися всі останні роки, головним чином, щоб підкреслити – все це робилося під носом і влади, і опозиції. Партія Регіонів не зробила нічого, щоб позбавити столицю від діючого мера.

Зрозуміло, що їм було незручно підтримувати прохання уряду Тимошенко до Президента від 12 березня 2008 року відсторонити Черновецкого. Але вони одностайно не підтримали звіт ТСК щодо розслідування зловживань київської влади 5 червня 2009 року, не проявили ініціативи 11 лютого 2010 року, коли питання відставки знову могло бути винесене в зал. Втім, тоді столичному мерові допоміг Володимир Литвин, який не поставив питання звіту ТСК щодо зловживань мера в зал на голосування. Регіонали практично ніколи гостро не критикували Черновецького.

Перемігши на виборах, Партія регіонів деякий час міркувала що робити. Свого кандидата на вибори у них не було. Вони, з чуток, з`явилися в офісі Віктора Пилипишина, розпитати, чи готовий той визнати в їх особі партійне керівництво. Чим там закінчилася розмова, можна припустити з того, що незабаром першим заступником мера став колишній міністр ЖКГ Олександр Попов.

Як нам пояснили чиновники Київради, м`яке відсторонення Черновецького – це далеко не програма-мінімум для нової центральної влади. По-перше, все робиться за домовленістю адміністрації Президента з Леонідом Михайловичем. Його заступників звільняли за його покірного мовчання. Джерела в КМДА і в АП повідомили нам, що з Черновецьким безпосередньо зустрічалися декілька людей, а саме Ганна Герман, Сергій Льовочкін, Анатолій Толстоухов. Як саме проходили переговори - йому погрожували чи обіцяли щось - поки нам невідомо, але суть їх у тому, що ПР хоче, щоб Черновецький сам погнав до них свій електорат – 30 відсотків дорогоцінних бабусь. Як це виглядатиме, вони поки самі ще не знають, але перше, що нібито повинен робити Черновецький – проводити доброчинні акції за свої гроші, але на цей раз від Партії регіонів.

Навіщо, здавалося б, для ПР такі складнощі?.. Джерело в АП говорить, що регіонали чітко розуміють, що вони апріорі не можуть поки виграти вибори в Києві. У них немає перспективного для цього кандидата, оскільки це все-таки столиця, де зосереджені інтелігенція країни, студенти, тобто люди мислячі, які, як відомо, не є виборцями ПР.

По-друге. Так, ситуація з Олесем Довгим і СБУ ще більше має притиснути Леоніда Михайловича. Але, як розповіли нам близькі до Олеся і Черновецького люди, Олесю нічого бояться. Якщо навіть ПР збере більшість і звільнить Довгого з секретаря Київради, то він все одно залишиться в.о., поки Черновецький як глава не внесе нову кандидатуру, а Леонід Михайлович не збирається цього робити.

- Черновецькому ж потрібні якісь гарантії, - говорить джерело. – Тим паче, що Олесь як секретар просто підписував прийняті депутатами рішення. Все! І самим депутатам теж нічого не буде. Вони все робили дуже грамотно. Ви не думайте, що вони такі дурні. У них працює ціла армія юристів, ціла армія.

Звичайно, СБУ знайде порушення. І, самі побачите, що наслідками будуть звільнення не Довгого, а керівників комісій: бюджетної, земляної та інших. Тобто регіонали по максимуму введуть своїх людей саме туди, де і проходять підготовку всі землевідведення. А люди Черновецького голосуватимуть так, як домовлятимуться з ним регіонали.

Маша Міщенко, Ксеня Лесів