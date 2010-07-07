У київській мерії СБУ проводить не обшук, а виїмку документів
16:48, 07 липня 2010Політика
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Не стосується особисто Довгого
У київській мерії слідчі СБУ здійснюють виїмку документів у рамках кримінальної справи, яку було порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, зауваживши, що справа порушена за ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України.
Також в СБУ спростували інформацію окремих ЗМІ про те, що вказані дії начебто стосуються секретаря КМДА Олеся ДОВГОГО.
«Це не стосується особисто ДОВГОГО – справа фактова, і йде не обшук, а виїмка документів», - підкреслили у спецслужбі, додавши, що «мова йде про виявлені порушення в земельній сфері».
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