У кабінеті Довгого - обшук: сбушники прийшли з «фомками»?

Близько 15 людей в масках і з написом «СБУ» на спині увійшли в середу вдень в будівлю мерії на Хрещатику.

На вході вони сказали: «Ми з обшуком» і зайшли всередину. Як вдалося дізнатися кореспондентові "Сегодня", вони пішли до кабінету Олеся Довгого.

“Сегодня” вдалося потрапити в будівлю мерії. На другому поверсі, в правому крилі, де знаходиться кабінет Довгого, стояв СБУ-шник в масці. На запитання «Ви прийшли до Олеся Довгого?» він відповів: «Так». За його словами, сам Довгий теж присутній в кабінеті.

Через деякий час з кабінету вийшов один з бійців і повернувся з сумкою, з якої стирчали так звані «фомки» — ломики, які зазвичай використовують для зламу замків або паркету.