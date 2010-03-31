У депутата міськради Києва вкрали документи щодо приватизації в столиці за 4 роки

Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості службовими особами Головного управління комунальної власності КМДА, з вини яких було втрачено документи щодо приватизації об’єктів на території столиці за 2006-2010 роки.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА, відзначивши, що справу порушено за ст. 367 Кримінального кодексу України. За вчинення даного службового злочину ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

За інформацією прокуратури, 26 березня 2010 р. депутат Київської міської ради, голова однієї з комісій ради звернувся до органів внутрішніх справ стосовно викрадення його машини. За даним фактом Шевченківським райуправлінням Головного управління МВС України в м. Києві було порушено кримінальну справу за ч. 3 с. 289 Кримінального кодексу України. У викраденій машині знаходилися зазначені приватизаційні документи.