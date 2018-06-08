Чи вдасться регіоналам скасувати політреформу через подання в КС?

Народні депутати від коаліції зробили в КС поданнящодо перевірки на відповідність Конституції закону N2222, прийнятому 8 грудня 2004 року. Лідер Партії Регіонів та його оточення, зрозумівши, що їм не вдасться безперешкодно ухвалити новий Основний закон на референдумі (за задумом ініціаторів відкладеного до осені законопроекту про референдум, народна ініціатива не мусила навіть проходити ухвалення у парламенті), вирішили піти іншим шляхом. Вони намагаються скасувати політреформу руками суддів КС. Чи не матиме лояльність Конституційного суду (який кількома днями раніше очолив представник Донецького регіону) такі наслідки, що ми отримаємо на законних підставах президента Януковича із повноваженнями пізнього Кучми? Про це ми запитали в авторитетних юристів.

Сергій Власенко: ЯКЩО КС ВИЗНАЄ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ ЗАКОН N2222, ТО КРАЇНІ СЛІД ЙТИ НА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ

Якщо через КС чи у будь-який інший спосіб закон "чотири двійки" буде визнано неконституційним, то це означатиме одне-єдине: країні слід буде йти на президентські вибори. Тому що на виборах президента 7 лютого 2010 року народ України обирав президента не з повноваженнями Кучми, а з повноваженнями, які окреслені діючою Конституцією. Тому, якщо повноваження Президента будуть автоматично змінені, це не означатиме, що вони перейдуть Януковичу. Слід проводити дострокові президентські вибори.

У нас за законом КС - неполітичний орган. Я не знаю пана Головіна, але в мене викликає шок, що суддею КС стала людина, яка пропрацювала у службі безпеки і до конституційного права не має жодного стосунку. Він, напевно, професіонал та фахівець у сфері юриспруденції. Але коли в жінки болять зуби, вона не йде до гінеколога. І я не розумію, чому він став суддею КС, та його головою, окрім того, що він з Макіївки.

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Фракція регіонів буде намагатися скасувати політреформу. І виглядає, що КС стане головною зброєю у цьому. Сьогодні не має значення, чи є підстави скасовувати політреформу. Ми зайшли за ту межу, коли КС своїм рішенням може змінювати Конституцію. Боюся, що ані протести, ані щось інше не допоможуть. Але якщо КС спрацює за запланованою формулою, не виникне жодних підстав говорити про якісь правові засади у державі.

Я сподіваюсь, що КС винесе якесь, швидше, оціночне рішення, але зверне увагу на те, що "чотири двійки" – це не звичайний закон, який може припинити своє існування після рішення КС. І наголосить, що саме Конституцією передбачений порядок внесення змін до неї.

Якщо ж КС таки винесе рішення про неконституційність закону (і відновить старі положення Конституції), то це вже будуть також зміни до Конституції. А якщо знову вносяться зміни до Основного закону, то вони повинні відбуватися відповідно до 13 розділу Конституції. Тобто, щоб президент або 150 депутатів внесли такі пропозиції та дотрималися всієї процедури. Інакше КС вийде за межі повноважень та стане учасником антиконституційного перевороту. Але я не виключаю, що цей переворот може статися. Бо коли всі органи влади працюють на те, щоб отримати такий результат, то хто легітимно може цьому рішенню протиставити свою волю або паралізувати його? - Ніхто...

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Для внесення змін до Конституції Основним законом прописана окрема процедура. Проект відповідного закону вноситься чітко визначеним суб’єктом права законодавчої ініціативи, реєструється у ВР, потім він повинен пройти експертизу в Конституційному Суді та отримати висновок щодо конституційності ще до першого розгляду в сесійній залі. Щоб стати законом, законопроект, який отримав погодження КС, має отримати підтримку 226 народних депутатів на одній сесії та, вдруге, на наступній черговій сесії, не менше 300. Але якщо між першим та другим розглядом в сесійній залі до нього вносяться зміни, то відповідно ці зміни також повинні пройти розгляд КС на відповідність статтям 157, 158 Основного закону (КС розглядає законопроект лише на два моменти – чи дотримана конституційна процедура внесення та розгляду законопроекту та чи не порушуються чи звужуються законопроектом права і свободи людини).

Порушення процедури при прийнятті закону “чотири двійки” були очевидними. Суб’єктом відповідної законодавчої ініціативи можуть бути 150 народних депутатів або Президент України. А в 2004 році проект внесла та опрацювала тимчасова спеціальна депутатська група. Але така група не є суб’єктом законодавчої ініціативи щодо змін у КС. Далі: між першим та другим голосуванням закону N 2222 туди були внесені зміни, які Конституційний суд не розглядав. Гадаю, що ті поправки, як вносилися у закон "чотири двійки", пройшли би процедуру в КС без проблем, але ніхто не подавав їх на перевірку конституційності. Перевірка на відповідність процедурі формальна та достатньо проста, але вона необхідна. Її не було - то ж порушення процедури, прямо передбаченої Конституцією, було.

Багато конституціоналістів вважають, що попри згадані порушення, закон N 2222 - це вже тіло Конституції. Але якщо стати на їхню позицію, то виходить, що депутати можуть прийняти зміни до Конституції із будь-якими порушеннями конституційної процедури, а потім стверджувати, що прийняті з порушеннями поправки – це вже «недоторкане» тіло Конституції.

Якби це була абстрактна країна «N» з абстрактною Конституцією і конкретним законом про зміни до Конституції, аналогічним закону № 2222, я би вважав, що таку поправку до Конституції слід скасовувати. Бо конституційна процедура прийняття цього закону очевидно була порушена, і підстави скасувати цей закон є. Тим більше, строку давності для конституційного подання про порушення конституційної процедури прийняття закону – не існує. Але чи пам’ятатимуть ті, хто хоче мати Основний закон у первісній редакції, що Конституція 1996 року була недосконалою, там був дуже великий перекіс у бік повноваження президента, і це призвело до глибокої політичної кризи 2004 року?

Що буде далі, важко сказати. Все залежатиме від того, як випаде фішка, наскільки політичні мотиви переважатимуть над правовими.

Інший політичний вихід з цієї ситуації був до президентських виборів. Тепер ті, хто мають необмежену політичну силу, можуть розвернути Конституцію у будь-який бік.

Опитувала Маша Міщенко