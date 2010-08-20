Корупційний скандал у Київській мерії: чиновники привласнили 16 мільйонів

Працівники УБОЗ ГУМВС України в Києві викрили службових осіб одного з управлінь Київської міської державної адміністрації, комунального підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю, які привласненні понад 16 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ці особи упродовж минулого року завищували вартість використаних матеріалів, виділених для будівництва двох об’єктів у столиці - інформаційно-аналітичного центру та центру обліку пасажирських перевезень. У такий спосіб вони заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Як з’ясувалося, чиновники комунального підприємства уклали договір підряду з ТОВ на будівництво двох об’єктів у столиці. На підставі цього вони отримали перерахування бюджетних коштів на загальну суму майже 18 млн. грн., з яких понад півтора мільйона гривень використали для будівництва, а суму більше 16 млн. грн. під виглядом субпідрядних робіт просто перерахували на фіктивні підприємства та привласнили.

Наразі слідчим управлінням ГУБОЗ МВС України порушено дві кримінальні справи стосовно двох директорів КП та ТОВ за фактом розкрадання бюджетних коштів, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.