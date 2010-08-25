Партія регіонів робить у Києві велику політичну помилку?

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» закликає народних депутатів України, політичні партії, громадські організації та всіх киян спільними зусиллями не допустити протиправної ліквідації районних рад в Києві. З відповідним відкритим зверненням виступив головний координатор ГК «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ у зв’язку зі спробами властей ліквідувати районні ради Києва і відмінити проведення виборів у столиці.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ стверджує, що остаточно зняти політичні спекуляції з цього приводу можна, передавши всі питання створення і ліквідації районів у містах в компетенцію виключно Верховної Ради України. Для цього необхідно внести відповідні зміни в п. 29 ст. 85 Конституції України, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» і Закон «Про столицю України – місто-герой Київ».

За словами громадського діяча, всі дії, спрямовані на ліквідацію райрад, є незаконними. «Якщо є проблеми з діяльністю райрад, то їх потрібно вирішувати виключно шляхом переобрання, зокрема через вибори 31 жовтня, для цього існує законна процедура. Як відомо, мер може ставити питання про дострокове припинення повноважень райрад і про нові вибори», – відзначає він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ підкреслив, що на сьогодні багато райрад в містах представляють території, які за чисельністю населення набагато перевищують сільські райони. «Але ж сільські райони в Україні не ліквідовуються щодня залежно від політичної ситуації. Райради – це повноцінні органи місцевого самоврядування, а їх ліквідація – абсолютно кон’юнктурні дії», – вважає громадський діяч.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ стверджує, що протиправні дії влади, направлені на обмеження права громадян обирати владу в Україні, набувають системного характеру. «Я нагадаю, що в 2001 році тодішній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вже скоротив кількість районів в Києві з 14 до 10. Він же перед виборами 2006 року намагався знову скоротити кількість районів з 10 до 7, мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також намагався провести скорочення районів. Виходить так, що як тільки керівники районів не зовсім лояльні до міських властей, то відразу ж починає підніматися питання про ліквідацію районів як таких», – сказав він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ також нагадав, що 16 листопада 2008 року жителі Шевченківського району Києва на референдумі виступили проти його ліквідації. Враховуючи бажання людей зберегти район, це питання вже не має бути предметом обговорення, вважає громадський діяч.

«Ще одним волаючим фактом стала відміна чергових місцевих виборів, які спочатку були заплановані на 30 травня 2010 року. Тоді громадян просто позбавили виборчого права», – відзначив він.

Окрім цього, за словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, в липні цього року були скасованіпозачергові вибори в 154 населених пунктах нібито тому, що на 31 жовтня призначені чергові. «Але це ж не привід для відміни позачергових виборів. Є рішення Конституційного Судупо відміні виборів до Тернопільської обласної ради, яке встановило, що Верховна Рада не має права відміняти вже призначені місцеві вибори. Це демократичний інструмент, передбачений Конституцією. Проте, вже другий раз в поточному році парламент зробив це», – підкреслив він.

За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, окремої уваги заслуговує зрив виборів у місті Ізмаїл(Одеська область), які були призначені на 1 серпня 2010 року. «Не дивлячись на те, що вибори були скасовані, в Ізмаїлі підготовка до них проходила в плановому режимі, оскільки була вказівка Центральної виборчої комісії, було рішення Конституційного Суду. Але міські власті все-таки зірвали ці вибори», – відзначив він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ відзначив, що ініціатива щодо ліквідації райрад у Києві ще раз підтверджує систематичний характер протиправних дій влади. «Четвертий волаючий факт – це якраз спроба ліквідувати райони в Києві і зірвати вибори в столиці взагалі. Влада хоче повністю позбавити права киян голосувати 31 жовтня, оскільки виборів мера і до міськради немає, а є тільки вибори в райради, і ті хочуть відмінити. Я думаю, що Партія регіонів здійснює крупну політичну помилку і ще більше знижує довіру до своєї політичної сили, до керівництва країни, яке це все схвалює», – акцентував він.

Враховуючи вищевикладене, головний координатор «Форуму порятунку Києва» закликає всіх активних громадян, громадські організації і політичні сили виступити проти ліквідації райрад в столиці. «Цю ганебну практику потрібно припинити. На свавіллі міських властей в цьому питанні необхідно поставити жирний хрест», – заявив він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ підкреслив, що існують різні способи, щоб зупинити незаконні дії. «Це пікети, петиції, демонстрації, мітинги. Крім того, є судова процедура зупинки будь-яких незаконних рішень. Потрібно будь-якими методами – і судовими, і позасудовими – зупинити цю вакханалію», – підкреслює він.

Якщо ж все-таки міським властям вдасться ліквідувати райради, таке рішення не повинне виконуватися, підкреслює В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. «Всі райради мають і далі нормально функціонувати. Я думаю, що кияни повинні прокинутися і зрозуміти, що завтра у них відберуть останнє», – підсумував він.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України рішенням № 11-рп/2001 від 13 липня 2001 року визначив, що межі повноважень міських рад, зокрема щодо утворення і ліквідації районів у місті Києві законами України чітко не визначені і не віднесені до компетенції будь-яких інших органів. «Ці питання, виходячи із спеціального конституційно-правового статусу міста Києва як столиці України, може вирішувати Київська міська рада», – сказано в рішенні КСУ. Тоді звернення до суду було викликане рішенням Київської міськради, якою в Києві замість 14 районів було створено 10 нових районів.

Раніше в засобах масової інформації з’явилися повідомлення, що Партія регіонів планує ліквідувати райони і, відповідно, районні ради Києва, з метою відміни виборів в столиці восени цього року, оскільки рейтинг Партії регіонів в Києві не дозволяє їм зайняти лідируючі позиції за підсумками голосування.

Реалізувати задумане планується шляхом внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ». Зауважимо, що відповідні зміни необхідно прийняти протягом першого пленарного тижня – до 11 вересня, оскільки цього дня вже стартує виборча кампанія з виборів у органи місцевого самоврядування.

Відповідно до постанови Верховної Ради України, чергові вибори в усі місцеві органи влади, окрім виборів Київського міського голови, депутатів Київської міськради і Тернопільської облради, повинні відбутися 31 жовтня поточного року.

В той же час, в самій Партії регіонів спростовуютьнаміри ліквідувати райони. «Інформація не відповідає дійсності. Ми не збираємося ліквідовувати райони, а ставимо собі мету очолити райради», – зокрема, заявив керівник прес-служби Київської міської організації Партії регіонів Костянтин ТРИФОНЕНКО.

Однак, уже 25 серпня повинне відбутися перше пленарне засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На порядку денномупленарного засідання першим стоїть питання «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Києві» про створення (нестворення) районних рад».

На сьогодні деякі міста в Україні відмовилися від функціонування районних рад. Так, 19 листопада 2009 року Черкаська міська рада прийняла рішення № 5-226 «Про нестворення районних в місті Черкаси рад». Проте 25 травня 2010 року Сосновський районний суд м. Черкаси відмінив це рішення, визнавши його протиправним.

Крім того, 25 листопада 2009 року Харківська міська рада прийняла рішенняпро те, що районні ради міста більше не створюватимуться після закінчення строку повноважень діючих. Ліквідацію райрад в Харкові підтримали 80 депутатів, «проти» проголосували 9 депутатів.

27 липня 2010 року в Маріуполі була ліквідованаостання в місті Іллічівська районна рада, хоча згідно з законодавством районні ради не можуть бути розформовані пізніше, ніж за шість місяців до місцевих виборів.