У Харкові скасовані районні ради

Районні ради міста Харкова не будуть більше утворюватися після закінчення терміну повноважень нинішніх.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні було ухвалене на сесії Харківської міської ради.

Рішення про «неутворення» районних рад підтримали 80 депутатів, «проти» проголосували 9 депутатів фракцій лівого спрямування, зокрема КПУ та Блоку Вітренко.

Сайт міськради повідомляє, що рішення було прийнято «враховуючи думку членів територіальної громади міста та районних у місті Харкові рад» задля «вдосконалення організації управління районами в місті Харкові, створення єдиної та централізованої структури підпорядкування органів місцевого самоврядування міста, підвищення ефективності реалізації покладених на них функцій та завдань, раціонального використання бюджетно-фінансових ресурсів міста».