Мешканці одного з районів Києва голосують за свій особливий статус

Сьогодні у Шевченківському районі столиці відбудеться місцевий консультативний референдум з питань ліквідації району та довіри громади до місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Шевченківського району м. Києва Віктора ПИЛИПИШИНА, рішення про проведення референдуму було прийнято депутатами Шевченківської райради на сесії 2 жовтня.

Мешканці району зможуть висловити свою думку з трьох питань: “Чи підтримуєте ви надання згоди на зменшення обсягу повноважень Шевченківської районної ради у зв’язку з ліквідацією Шевченківського району?”; “Чи підтримуєте ви надання згоди на позбавлення Шевченківської райради повноважень у зв’язку з ліквідацією Шевченківського району?” і “Чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень голови Шевченківської районної ради В.ПИЛИПИШИНА у зв’язку з ліквідацією Шевченківського району?”.

“Я не боюся піти до “шевченківців”. І Шевченківська районна рада, і Шевченківська адміністрація не бояться піти з такими, певною мірою, провокаційними питаннями для того, щоб підтвердити свої повноваження”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

Він підкреслив, що за 2,5 роки при владі нинішнє керівництво району робило для жителів району максимум, що можна було зробити за існуючого фінансового забезпечення.

Водночас через нинішню систему влади можливості району обмежені і, як зазначив В.ПИЛИПИШИН, міська влада планує провести подальшу централізацію влади - "аж до монополізації” шляхом ліквідації певної кількості районів. Разом з тим В.ПИЛИПИШИН впевнений, що районна влада може ефективніше керувати, ніж міська, але для цього їй потрібно надати більше повноважень. Виходячи з цього, керівництво Шевченківського району ініціює проведення експерименту.

“Ми готові Києву та міській владі запропонувати експеримент, щоб зрозуміти, чия ідеологія, чиї підходи для Києва більш конкретні, більш результативні та продуктивні. Ми пропонуємо Шевченківському району надати особливий статус, як це, наприклад, є в Лондоні, в Токіо”, - повідомив В.ПИЛИПИШИН.

Він пропонує передати Шевченківському району максимуму повноважень.

“Повноваження по бюджету, тобто залишати Шевченківському району не 1,4% (з усіх коштів, що надходить до районного бюджету – УНІАН), а 20% коштів; переглянути процедури щодо виділення землі, передати все майно шевченківської громади в район, щоб Шевченківська рада та адміністрація впливали на рішення по забудові, по реконструкції, по ремонтам і т.д. Щоб без районної влади на території району нічого не робилось”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

Водночас в 9-ти інших районах столиці при проведенні експерименту владу централізувати і передати керівництву міста, а через певний час порівняти результати роботи.

“Ми пропонуємо сьогодні меру міста Києва та Київські раді провести експеримент. Давайте поділимось повноваженнями, давайте надамо Шевченківському району особливий статус і порівняємо результати міської влади з монополізацією влади і районної влади, де буде проведений експеримент максимальної децентралізації”, - наголосив В.ПИЛИПИШИН, зазначивши, що районна влада готова відповідати за результати цього експерименту.

“Ми на себе готові взяти відповідальність. Ми готові, що якщо ми будемо працювати менш ефективно, ми підемо з влади”, - сказав він.

На прес-конференції голова Шевченківського району підписав офіційне звернення до мера міста Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо проведення референдуму та надання району особливого статусу.

“Місто Київ повинно нашу пропозицію відпрацювати, і якщо ми отримаємо підтримку легітимності своєї ради, голови на референдумі 16-го, ми б хотіли 17 листопада отримати особливий статус”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

Довідка УНІАН. У липні ц.р. Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що ініціюватиме скорочення кількості районів столиці з 10 до 5.