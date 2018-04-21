У відповідь на розпуск парламенту Кабмін влаштував нічне шоу досягнень

Учора увечері Президент Віктор Ющенко підписав указ про розпуск парламенту. У зв`язку з цим відбулося екстрене засідання Кабміну, на якому побував наш кореспондент. Весело пройшло нічне екстрене засідання Кабміну, присвячене розпуску Верховної Ради. У тій частині залу, де сидів міністр закордонних справ Арсеній Яценюк, панувало радісне пожвавлення. Міністри (без п`яти хвилин – без коаліції), чекаючи приходу прем`єр-міністра, змагалися в дотепності, необережно намагаючись зробити мішенню Яценюка.

– Недовго, Арсенію, ти був міністром, – сказав Яценюку міністр соціальної політики Михайло Папієв.

– Мішо, – стурбовано відповів Яценюк, – тобі ж, напевно, паспорт потрібний і віза, ти звертайся.

– Злий ти, – засміявся Папієв і продовжив, – Арсенію Петровичу, адже Тимошенко до влади прийде...

– Ой, ховайся, Мішо, ховайся.

– А він хіба не платив податки? – запитав хтось.

– Платив, але небагато.

– Арсенію Петровичу, а сьогодні повний місяць, – звернувся до президентського улюбленчика Яценюка прем`єрський улюбленець Шуфрич.

– Хтось завиє, – тут же знайшовся Яценюк. – Душевно так завиє.

З`явився міністр внутрішніх справ Василь Цушко, який з удаваною грізністю запитав Яценюка, де міністр оборони, чи готує він танки?

– Так, – бадьоро відрапортував Яценюк, – танки, літаки, вертольоти і балістичні ракети.

– Хотів би я бути міністром закордонних справ, – спробував приструнити Яценюка віце-прем`єр Микола Азаров.

– А як би я хотів стати першим віце-..., – в тон йому відповів Яценюк.

Станіслав Ніколаєнко картинно оголосив, що йому дзвонив старенький вчитель, який сказав, що якщо чотириста мільйонів, які хочуть пустити на вибори, видадуть всім пенсіонерам, то вони приїдуть до Києва – протестувати проти дострокових виборів.

– Домовілісь, – серйозно сказав Азаров.

– Арсенію, а коли тепер до Москви візит? – з напівпосмішкою запитав Андрій Клюєв (натякає, що ніколи. – Авт.?).

– Не знаю, завтра уточнюватимемо, – вперше серйозно відповів міністр закордонних справ.

– Арсенію Петровичу, у вас завжди так весело засідання Кабміну проходять? – поцікавилася я.

– Так. А у Єханурова як весело було! Так ми тут з окремими міністрами вже в чотирьох урядах посиділи.

– І не сумно вам з цією компанією розлучатися?

– Чесно?

– Так.

– Ні.

З`явився міністр юстиції Олександр Лавринович.

– Олександре Володимировичу, я ось вже за гарячими слідами прослуховувала коментарі експертів. Багато хто з них вважає, що ради торжества права можна пожертвувати недоліком формальних підстав.

– Цілою країною можна пожертвувати? – голосно запитав Лавринович.

Цією тональністю – порятунку країни і роллю її рятівників – був пройнятий дух засідання цього Кабміну. Месиджі всіх міністрів зводилися до основного: ми не дамо дестабілізувати ситуацію, ми грудьми підіпремо економіку цієї країни, рятуючи її від виборів. Іноді складалося враження, що майбутні вибори - перші і єдині в історії людства. І, звичайно, всі в один голос повторювали тезу про неконституційність президентського указу і про те, що Кабмін виконувати його не буде. Міністр транспорту Микола Рудьковський обіцяв не допустити зниження вантажних і пасажирських перевезень, голосно жалкував, що не зустрівся з керівництвом французьких компаній, які відклали зустріч, чекаючи рішення виборної ситуації (зрозуміло: а навіщо їм зустрічатися з міністром без п`яти хвилин у відставці?). Міністр АПК Юрій Мельник сказав, що, не зважаючи ні на що, аграрна галузь працює в плановому режимі, засіває озимими на мільйон гектарів більше, ніж минулого року. (Юрію Федоровичу, пробачте, але воно ще і зійде, адже озимі не в курсі, що в країні дестабілізація – авт.).

Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко спочатку розповів про біди української школи (все указ про розпуск винен – авт.) і попросив уряд направити чотириста п`ятдесят мільйонів гривень в сферу освіти, замість того, щоб фінансувати проведення дострокових виборів до парламенту. Може, навіть одержить ці гроші. Азаров же сказав: домовілісь.

З цікавою ініціативою виступив міністр промполітики Анатолій Головко. Він теж пообіцяв не допустити зниження обсягів промвиробництва, і сказав, що потрібно зобов`язати райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування і директорів підприємств не виконувати нічиїх неконституційних указів. Не маємо права наказувати, спробували прояснити міністра його колеги. Потім сам Віктор Федорович сказав, що ми, звичайно, не можемо нікого зобов`язати. Але Анатолій Іванович може зробити це сам, за своєю ініціативою і особисто по телефону, порадили міністрові його колеги.

Міністр соціальної політики Михайло Папієв нагадав, що Пенсійний фонд, Міністерство праці і соціальної політики працювало 24 години на добу і скерували всі необхідні кошти для забезпечення виплати підвищених з 1 квітня зарплат, пенсій і субсидій. Він урочисто пообіцяв, що виплати будуть здійснені. (Звичайно, будуть, адже напередодні виборів – авт.)

По черзі, кожен з міністрів пообіцяв врятувати ввірену йому галузь від дестабілізації. Цікавим був діалог міністра оборони Анатолія Гриценка і міністра юстиції Олександра Лавриновіча. Гриценко заявив, що президентський указ після його оприлюднення потрібно виконувати, і сказав, що Збройні Сили знаходяться в місцях дислокації, нікуди не перекидаються. Гриценко підкреслив, що Збройні Сили виконуватимуть свої завдання згідно закону і виключно Головнокомандуючого і нічиїх більше.

– Будь-які накази? – єхидно уточнив міністр юстиції Олександр Лавринович.

– Я сказав, в рамках чинного законодавства. Якщо комусь прийде в голову спокуса вивести на вулицю силові структури, і це нестиме загрозу людям, то Збройні Сили будуть діяти відповідно до указів, які прийматимуться, виконуватимуть роль військ стабілізації.

Все правильно. Принаймні, чітко заявлена позиція міністра оборони, а не так, як у Нестора Шуфрича, який багатозначно дивлячись на прем`єра, сказав, що підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій готові до виконання своїх обов`язків.

Загалом, головним завданням цього засідання було продемонструвати Кабінетом міністрів свою позицію, чітко і по можливості привабливо показати свій державницкий розум і приєднатися своєю ухвалою до прийнятої двома години раніше ухвали Верховної Ради. Нагадаємо, що увечері Верховна Рада прийняла дві ухвали. Одну - про запобігання діям, які загрожують конституційному порядку, суспільному спокою і стабільності, і другу – про політичну ситуацію в Україні у зв`язку з оголошенням Президентом дострокового припинення повноважень парламенту. Суть обох ухвал: невизнання і невиконання президентського указу про розпуск парламенту, апеляція до європейських міжнародних організацій.

Загалом, слабкі спроби примирення двох сторін продемонстровані були. На самому початку, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, Віктор Янукович сказав, що уряд і коаліція готові внести зміни до закону про Кабмін, ініційовані Президентом, дати законодавчу основу окремим положенням Універсалу (який прогрес, а всього один указ!) і припинити розширення більшості. Це в обмін на те, що Президент відкличе свій указ про розпуск. Міністр оборони і міністр закордонних справ щосили намагалися пом`якшити текст урядової ухвали, щоб вона не містила оціночних суджень на адресу Президента. І, закриваючи офіційну частину Кабміну, прощаючись з пресою, Янукович сказав: послухаємо, можливо, щось міністр закордонних справ скаже цікаве. Але навряд чи міністри президентської квоти і прем`єр про щось домовилися.

Маша Міщенко