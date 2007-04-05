Партія регіонів скликає політраду на закритий кіносеанс

15:18, 05 квітня 2007
Політика
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На порядку денному -  результати засідання РНБО

Партія регіонів о 16.00 має намір провести засідання політради.

Михайло ЧЕЧЕТОВЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, засідання політради відбудеться у закритому режимі у кінотеатрі «Зоряний» в Києві.

Депутат також наголосив, що на політраді будуть обговорюватися результати сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів України до 7 квітня профінансувати з резервного фонду державного бюджету проведення позачергових парламентських виборів, а також зобов`язала усі органи державної влади забезпечити проведення позачергових парламентських виборів.

 

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